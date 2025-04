Piazza Affari, in arrivo più di 40 miliardi in dividendi, è record

Quest’anno i premi agli investitori ammontano a oltre 40 miliardi, in crescita di oltre 13%, in barba alle incertezze dei Dazi. Anzi, si prevede un ulteriore aumento del 7% per il 2026.

Oggi staccano la cedola Banca Mediolanum, Stellantis, Iveco, Campari, Ferrari, Prysmian e Unicredit, e in arrivo altre date clou, con premi molto ricchi per chi ha scelto di investire nelle Big; a regalare dividendi per circa 10 miliardi sono prevalentemente le banche. Ecco tutte le società che si apprestano a staccare le cedole, quando e di quanto.

In arrivo dividendi da record, chi paga di più

Sono ancora una volta le banche a premiare gli azionisti, come una sorta di “pacca sulla spalla” che rassicura dalla tempesta finanziaria scatenata da Trump. Intesa Sanpaolo ha battuto tra l’altro tutti i record, generando profitti per oltre 9 miliardi. L’ammontare di oltre 10 miliardi in cedole è erogato solamente da due banche, Unicredit e la stessa Intesa. I rendimenti più alti sono garantiti, ancora una volta, dal Monte dei Paschi, BPER e Banco BPM. Ma arrivano anche le cedole di Stellantis, Iveco, Prysmian, Ferrari, Campari e Banca Mediolanum.

Banca Mediolanum – 1 euro (saldo di 0,63 euro + acconto di 0,37 euro staccato a novembre 2024) – data di stacco 22 aprile

(saldo di 0,63 euro + acconto di 0,37 euro staccato a novembre 2024) – data di stacco 22 aprile Campari – 0,065 euro – data di stacco 22 aprile – pagamento dal 24 aprile;

– data di stacco 22 aprile – pagamento dal 24 aprile; Ferrari – 2,986 euro – data di stacco 22 aprile – pagamento dal 6 maggio;

– data di stacco 22 aprile – pagamento dal 6 maggio; Iveco – 0,33 euro – data di stacco 22 aprile – pagamento dal 24 aprile;

– data di stacco 22 aprile – pagamento dal 24 aprile; Prysmian – 0,8 euro – data di stacco 22 aprile – pagamento dal 24 aprile;

– data di stacco 22 aprile – pagamento dal 24 aprile; Stellantis – 0,68 euro – data di stacco 22 aprile – pagamento dal 5 maggio;

– data di stacco 22 aprile – pagamento dal 5 maggio; Unicredit – 2,4025 euro (saldo di 1,4764 euro + acconto di 0,9261 euro staccato a novembre 2024).

Per chi ancora volesse investire nelle Big Dividend, c’è ancora tempo per acquistare le azioni di chi staccherà la cedola a maggio; la data clou è il 19.