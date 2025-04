Top Ten 2025 'Dividend King', ecco le società coi dividendi più ghiotti, e c'è anche un ETF che...

Esistono alcune aziende che vantano uno storico di tutto rispetto, e se soddisfano determinati requisiti rientrano nella classifica “dividend king”. Molte di queste aziende, tra l’altro, potrebbero superare tranquillamente la crisi innescata dai Dazi.

Gli investitori probabilmente conoscono già le aziende definite “aristocratiche” in fatto di dividendi. La definizione originaria, tra l’altro, è un marchio registrato di Standard & Poor’s Financial Services LLC. Entrano in questa categoria tutte le società che aumentano i dividendi per 25 anni consecutivi. I titoli di dette società sono scambiati sull’indice S&P 500. Le aziende “re”, invece, non appartengono obbligatoriamente a quell’indice, ma per rientrare nella classifica devono aumentare i dividendi per almeno 50 anni consecutivi. Se ne evince che investire in queste società può rappresentare un’ottima scelta, anche se ovviamente il rischio “!zero assoluto” non esiste.

Top Ten Dividend King 2025, ecco quali aziende pagano corposi dividendi agli investitori

Per comprendere come mai alcune aziende riescono a essere così forti sul mercato d aumentare per decenni i dividendi, basta guardare ai settori in cui rientrano le “aristocratiche” e i “re”. Per la maggior parte si tratta di società che operano nel comparto industriale e dei beni di consumo, energetico, sanitario, o servizi di pubblica utilità. Sono attività che possono aumentare i prezzi quando l’inflazione corre e possono contare su un segmento difficilmente attaccabile, anche dai Dazi o dalle varie crisi geopolitiche. Attualmente, ad esempio, nella classifica rientra solamente un titolo del settore tecnologico. Ecco nel dettaglio le prime 10, sicuramente da valutare per ampliare il proprio portafoglio.

American States Water (NYSE:AWR) – settore Utilities

– settore Utilities Dover Corporation (NYSE:DOV) – settore Industrials

– settore Industrials Northwest Natural Holding (NYSE:NWN) – settore Utilities

– settore Utilities Genuine Parts (NYSE:GPC) – settore Consumer Goods

– settore Consumer Goods Parker Hannifin (NYSE:PH) – settore Industrials

– settore Industrials Procter & Gamble (NYSE:PG) – settore Consumer Goods

– settore Consumer Goods Emerson Electric (NYSE:EMR) – settore Industrials

– settore Industrials Cincinnati Financial (NASDAQ:CINF) – settore Financials

– settore Financials Coca-Cola (NYSE:KO) – settore Consumer Goods

– settore Consumer Goods Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) – settore Healt care

Volendo invece guardare agli ETF, c’è da segnalare che non ne esistono attualmente di esposti solamente a società che rientrano nelle Dividend King, ma c’è un interessante fondo che detiene le azioni di tutte le società “aristocratiche”. Parliamo di ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NYSEMKT: NOBL). Un’opzione aggiuntiva per poter scommettere su società davvero remunerative.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.