Piazza Affari, chi stacca le cedole ad aprile e maggio: dividendi Ferrari, Edison e Tenaris

In agenda altre due importanti date per chi attende lo stacco della cedola di due importanti società. Ferrari, Edison e Tenaris hanno comunicato i risultati finanziari del 2024 e approvato la proposta per i dividendi 2025. Si attendono le comunicazioni dei risultati finanziari di Leonardo, nonché l’approvazione dei risultati preliminari di Poste Italiane relativi all’esercizio 2024.

Il Cavallino Rampante ha annunciato risultati molto positivi per il 2024 e una crescita sopra le aspettative; i Ricavi netti di Ferrari ammontano a 6.677 milioni di euro, con un +11,8% rispetto all’anno precedente; Utile operativo (EBIT) pari a 1.888 milioni di euro, con un +16,7% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’ Utile operativo (EBIT) pari al 28,3%. Il Cda ha annunciato la proposta di dividendo a 2,986 euro per azione, con stacco della cedola il 22 aprile 2025 e pagamento dal 6 maggio 2025.

Edison Group ha diffuso i dati relativi all’esercizio 2024, chiuso con ricavi per 15,39 miliardi di euro (-3,05 miliardi rispetto all’anno precedente); segno negativo anche per il margine operativo lordo, che segna -0,10 miliardi. I vertici dell’azienda hanno altresì proposto la cifra da distribuire coi dividendi 2025 (relativi all’anno 2024) pari a 0,06 euro per azione ordinarie e di 0,09 euro per i titoli risparmio. Lo stacco della cedola avverrà il 28 aprile 2025 con pagamento dal 30 aprile 2025.

Anche Tenaris divulga risultati in negativo: la società ha chiuso il 2024 con ricavi per 12,52 miliardi di dollari, (-16%); utile netto in picchiata, sceso da 1,13 miliardi a 516,21 milioni di dollari. Il CdA ha anche comunicato l’importo e la data relativi alla distribuzione del dividendo, che comprende anche l’acconto di 0,27 dollari assegnati a novembre 2024. La cedola, che sarà staccata il 19 maggio 2025 con pagamento dal 21 maggio 2025, sarà pari a 0,56 dollari per azione che con l’attuale cambio euro-dollaro è pari a circa 0,7943 euro. L’anno scorso, ammontava a 0,6 dollari (saldo di 0,4 dollari + 0,2 dollari acconto staccato a novembre 2023).