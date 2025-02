Borsa, Milano parte in rialzo dopo la chiusura deludente, Indici Usa in rosso, Europa in difficoltà

Piazza Affari inizia la giornata di contrattazioni di nuovo con indice positivo: alle 9:00 il FTSE MIB segnava 38.405,97 punti. Alle ore 9:26 si attestava a 38.365,61 punti, con un +0,30%.

Alla serata di ieri 20 febbraio 2025, il FTSE MIB ha chiuso con un -0,26% a 38.249 punti dopo aver toccato minimi di 38.179 punti e un massimo di 38.532 punti. Segni negativi in chiusura anche per FTSE Italia All Share (-0,29%), FTSE Italia Mid Cap (-0,67%) e FTSE Italia Star (-0,59%). Sempre in chiusura ieri, anche le Borse europee hanno dato segnali “fiacchi”: Francoforte, con una variazione impercettibile; Londra, a -0,57%; Parigi segna un timido +0,15%. Anche in Usa i Mercati si muovono con cautela, aspettando novità sui dazi e sulle politiche economiche che il Presidente Trump vorrà concretizzare.