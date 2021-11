Avere una casa comporta dei dovere imprescindibili, più o meno noiosi, obbligatori per mantenere l’abitazione pulita e in ordine. Uno di questi è sicuramente il bucato, che può essere giornaliero per gli indumenti oppure più saltuario per quello che riguarda la biancheria di casa.

Se domandiamo a qualsiasi persona che se ne occupa quale sia una delle cose più difficili da lavare, la risposta probabilmente sono le lenzuola. Talmente grandi che spesso, alla fine del ciclo della lavatrice, le ritroviamo aggrovigliate tra di loro e agli altri indumenti. Tutto questo mette in dubbio la loro effettiva pulizia e igienizzazione.

Non solo, già appena tirate fuori ci rendiamo conto di quanto queste siano sgualcite. Pure una volta asciutte, le pieghe sono notevolmente visibili rendendo, poi, la fase dello stiraggio veramente ostica. Ma basta seguire questi consigli per avere delle lenzuola facilmente stirabili e senza pieghe anche dopo il lavaggio in lavatrice.

Asciugatrice aiutaci tu

Partiamo dalla cosa più semplice: avere un’asciugatrice in casa aiuta. È, ormai, risaputo che qualsiasi indumento, se tirato fuori subito dopo il ciclo di asciugatura, risulti più facile da stirare. Il bucato dovrà essere ancora caldo e dovrà essere “steso” con le mani su un piano prima di procedere con lo stiro.

Addirittura alcuni indumenti non sarà neppure necessario stirarli. Non è questo, però, il caso delle lenzuola, che in assenza di un’asciugatrice sarà opportuno seguire qualche consiglio per evitare grovigli e rendere lo stiro più semplice.

Come primo accorgimento bisognerà avviare la lavatrice solamente con le lenzuola. Anche se abbiamo una grande capienza, unire le lenzuola con il resto dei vestiti è controproducente. Spesso e volentieri gli indumenti si vanno, come detto, ad attorcigliare alle lenzuola favorendo le future pieghe.

Inoltre, in generale, non bisogna abbondare con il detersivo in quanto potrebbe andare a rovinare quello che abbiamo inserito nell’oblò. L’uso dell’ammorbidente è consigliato solo in casi di estrema necessità. Sarebbe, infatti, opportuno utilizzare solo prodotti naturali come ad esempio l’acido citrico.

Da evitare assolutamente le temperature troppo elevate, colpevoli di favorire l’aggrovigliamento e l’appallottolamento del bucato. Infine, anche la centrifuga non deve essere assolutamente impostata a giri troppo elevati. Lasciare i giri al minimo o, addirittura, toglierla del tutto è sicuramente il miglior consiglio da dare.

Senza centrifuga, le nostre lenzuola saranno molto bagnate ed il peso dell’acqua favorirà un’asciugatura senza pieghe e di facile stiratura.