Piante da appartamento nei toni del rosa per arredare casa in modo originale

Qual è la pianta più bella del Mondo? È questa la domanda che spesso ci facciamo quando vogliamo usare le specie botaniche come elementi d’arredo per rendere la nostra casa più accogliente. Ovviamente la risposta non è univoca. Ci sono piante bellissime in assoluto ma solo alcune lo sono esclusivamente per noi. Dipende dai nostri gusti. Quando vediamo splendidi esemplari sulle riviste patinate o nelle case dei nostri amici, subito ce ne innamoriamo e desideriamo averle nel nostro living. Tuttavia una pianta esprime la sua bellezza al massimo se è inserita nel contesto giusto.

A ogni pianta il suo spazio

Una stanza ampia e luminosa potrà ospitare qualsiasi specie botanica ma una stanza buia impone delle limitazioni e riduce la scelta a piante che non hanno bisogno di molta luce. Gli angoli spogli acquisteranno carattere con una pianta dalla forma slanciata. Per il bagno potremmo optare per esemplari che assorbono l’umidità ed eliminano i cattivi odori, come il giacinto, il bambù o il caprifoglio. Scegliamo gli spazi vuoti evitando di collocare le piante vicino alle fonti di calore che le danneggerebbero. Optiamo invece per zone ben illuminate vicino alle finestre. Non operiamo a caso ma dopo aver osservato attentamente gli spazi da riempire e tenendo ben in mente gli effetti che vogliamo ottenere. Se vogliamo dare alla nostra casa un tocco modaiolo, dovremmo scegliere piante da appartamento nei toni del rosa, le più gettonate da chi cerca soluzioni inusuali e ricercate.

Il Syngonium pink

Dall’aspetto favoloso, Il Syngonium pink è una pianta di origine tropicale che vive nelle foreste pluviali e può raggiungere circa 30 cm di altezza. Le foglie crescendo cambiano forma e assomigliano sempre più a una freccia assumendo la caratteristica colorazione rosata. È una pianta che non richiede cure particolari e ama gli ambienti caldi e luminosi ma non l’esposizione diretta al sole. È una rampicante che può trovare posto su una mensola o in vasi sospesi.

Piante da appartamento nei toni del rosa, la zebrina purpusii

La zebrina è la pianta ideale per chi non ha il pollice verde. È una specie di facile coltivazione che nella versione verde è molto comune. Ma esistono delle varietà rosa o viola davvero particolari. È una strisciante perenne con fusti sottili che ricadono verso il basso, ideale per vasi sospesi o giardini verticali. La foglia presenta striature violacee nella parte superiore mentre la parte inferiore assume un bel colore tendente al porpora. In condizioni ideali ha splendide fioriture con piccoli boccioli rosa o viola. Si può facilmente riprodurre per talea durante la stagione estiva.

Lettura consigliata

A ogni pianta il suo, come scegliere il vaso giusto per dimensione e materiale