Quando leggiamo l’oroscopo, capita spesso di non trovare le mezze misure. Difficile che un segno resti in una posizione neutrale. Ecco, allora che cerchiamo e speriamo nelle belle notizie. Ma ci teniamo pronti pure a quella non positive. D’altronde, fa parte del gioco. A meno di capitare in un anno d’oro come potrebbe essere il 2022 di Ariete e Toro. Quindi, attenzione alle pessime notizie in arrivo nei prossimi giorni per questi 3 segni travolti dalla sfortuna e con le stelle tutte contrarie. Il consiglio è quello di limitare investimenti e movimenti in denaro perché la Dea bendata sarebbe girata dall’altra parte.

Pessime notizie in arrivo nei prossimi giorni per questi 3 segni travolti dalla sfortuna e con le stelle tutte contrarie

Cancro protagonista ma al contrario dei prossimi giorni della settimana. Qui la situazione è davvero chiara e non ammette repliche:

amore;

lavoro;

fortuna

sono già ai minimi dell’anno. Senza contare gli alti e bassi della salute, poca energia e ancora meno voglia. Avremmo fatto prima a dire cosa andava nella settimana del Cancro. Ma, le note positive sarebbero praticamente pari a zero. E, non abbiamo volutamente citato i probabili litigi familiari.

Dopo un anno “gagliardo”, come direbbero a Roma, tempo di riposare per il Leone. Questo inizio dell’anno sembra all’insegna della riflessione. Più avanti non mancheranno le occasioni di rivalsa e gli introiti economici. Ma, per ora, la linea difensiva sarà la tattica migliore. Attenzione ai disaccordi e alle tensioni familiari. Potrebbero sfociare anche in negatività al lavoro e negli investimenti.

Regna il caos in questo momento nel cuore del Leone che fatica a tenere a bada la sua leadership. Adesso però la Savana non è territorio di caccia, ma un insieme di trappole anche molto pericolose. Meglio leccarsi le ferite e pensare a ridare equilibrio all’armonia di casa. Per ruggire ci sarà spazio e tempo più avanti.

Scorpione in difficoltà

Il terzo segno non propriamente fortunato di questo fine settimana e dell’inizio della prossima sarà lo Scorpione. Diciamo subito che dei tre citati sarà comunque quello meno massacrato dalla sorte. Si potrebbe ritrovare in difficoltà lavorative e familiari, soprattutto di riflesso. Infatti, avrebbe l’appoggio di Venere nelle situazioni e nelle faccende amorose che gestisce in prima persona. Il problema viene invece da chi sta attorno allo Scorpione. Al lavoro qualcuno potrebbe chiedere aiuto, ma senza concedere soddisfazione e nemmeno ringraziare. In famiglia ci sono alcuni punti a chiarire abbastanza velocemente con le persone amate. La gelosia, presunta o reale, potrebbe infatti mettere a dura prova il rapporto amoroso degli Scorpioni.

