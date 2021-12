Quando si va alla ricerca di un outfit o un’acconciatura alla moda, spesso le idee scarseggiano. Magari ci sembra che i vestiti che abbiamo nell’armadio non stiano per niente bene insieme oppure i nostri capelli non ci danno l’ispirazione giusta. È quello il momento in cui curiosare tra i look sfoggiati dalle regine della moda, capaci di influenzare le nuove tendenze.

Tra queste, troviamo la sempre sofisticata Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge, infatti, sa stare al passo con la moda e anzi dettarla con semplicità e gusto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

È da lei che oggi traiamo ispirazione per 3 acconciature facili da realizzare a casa, ma stupende a ogni età e per ogni occasione.

3 acconciature da regina per avere una chioma impeccabile e raffinata in poche semplici mosse

Durante le feste, Kate Middleton ha sfoggiato una chioma sciolta e mossa alla perfezione. Con una riga leggermente laterale, ma quasi in mezzo, e un mosso morbido dalle curve impeccabili. Per avere capelli mossi e ondulati come naturali, si può usare non solo la piastra, ma anche questi semplicissimi metodi casalinghi. La Duchessa di Cambridge l’ha portato spesso con camicette e maglioncini bon ton con fiocchi, colletti o un dettaglio vistoso, ma senza eccessi.

La stessa piega si può acconciare in modo leggermente diverso per dare un tono più elegante. Basta tenere i capelli voluminosi e ricci sciolti su un lato, ma raccolti dall’altro, lasciando in bella vista degli orecchini pendenti. Per tenere i capelli da un lato si possono usare le forcine, ma anche un fermaglio con questo particolare che illuminerà la chioma.

La terza acconciatura è leggermente più elaborata, ma alla portata di tutte. Con un liscio che si trasforma in mosso verso le punte, è un perfetto semi raccolto.

Come riprodurre a casa un’acconciatura semi raccolta come la Duchessa di Cambridge

Per fare un’acconciatura semi raccolta, prendere i capelli davanti con l’aiuto di un pettine e portarli indietro. Raccoglierli quindi a piacere in una posizione media o alta sul capo.

La Duchessa ha scelto un piccolo chignon non troppo alto né voluminoso. Ha poi sollevato leggermente i capelli davanti rendendoli più gonfi.

In alternativa, si può creare uno chignon classico, seguendo i passi di questo articolo dedicato alle acconciature per le feste perfette a 20 come a 60 anni.

Infine, si può anche creare una treccia classica o a lisca di pesce e legarla con un nastro colorato o un fiocco di velluto.

Sono queste le 3 acconciature da regina per avere una chioma impeccabile e raffinata in poche semplici mosse.