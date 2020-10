Pericolosi effetti collaterali hanno spinto a ritirare i seguenti antibiotici dal commercio. Ecco a quali bisogna stare attenti 

Bisogna sempre fare attenzione quando si comprano i medicinali. Si tratta, infatti, di elementi che sicuramente ci aiutano a vivere. Si prendono cura della nostra salute e ci danno una mano, in diverse occasioni, a superare momenti difficili. Al tempo stesso, però, i farmaci hanno le loro controindicazioni. E possono risultare dannosi se non usati nel modo giusto. E se dovessero venire assunti senza precauzioni, beh, le conseguenze potrebbero essere piuttosto gravi. Sono stati scoperti, infatti, pericolosi effetti collaterali che hanno spinto a ritirare i seguenti antibiotici dal commercio. Ecco a quali bisogna stare attenti.

Quali sono i farmaci ritirati

È l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), ad aver creato una guida specifica. L’Agenzia ha autorizzato il ritiro dal commercio di alcuni farmaci in particolare. Soprattutto, di alcuni fluorochinoloni e chinoloni. Inoltre, per farmaci che appartengono alla medesima classe, quali levofloxacina o ciprofloxacina, ci sono delle restrizioni. Queste sono state proposte dal Comitato Europeo dei Medicinali per uso umano.

Come sappiamo, si tratta di antibiotici per lo più usati nella cura delle vie respiratorie e urinarie. E pare che i principi attivi possano causare dei danni molto gravi a chi li assume. Il rischio, addirittura, è che le conseguenze siano permanenti.

Il consiglio dell’AIFA, soprattutto ai medici, è di prescrivere quelli non ritirati dal commercio solo per infezioni davvero gravi. E, soprattutto, per quelle che non possono essere curate in alcun modo con altri antibiotici.

Quali sono le conseguenze?

Le conseguenze riguardano soprattutto il sistema nervoso, le ossa e i muscoli. E si tratta di correre dei rischi che potrebbero risultare invalidanti. Anche a vita. Per questo le raccomandazioni dell’AIFA, sostenute da diversi enti, sono da tenere fortemente in considerazione. Perciò, per gli antibiotici che fanno parte di queste famiglie, e che sono rimaste in commercio, sarà giusto seguire delle regole. Come, ad esempio, quella di non usarli per infezioni che non sono gravi. E, soprattutto, di leggere sempre il bugiardino e di consultare il proprio medico. Infatti, i pericolosi effetti collaterali hanno spinto a ritirare i seguenti antibiotici dal commercio. Ecco a quali bisogna stare attenti e cosa potrebbe succedere.

Basta semplicemente porre un po’ di attenzione e la nostra salute sarà al sicuro!

