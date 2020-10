Uno dei problemi maggiori che sta affrontando la medicina moderna è quello della resistenza agli antibiotici. Purtroppo da tempo si sta facendo un utilizzo inconsulto degli antibiotici e questo ci ha portato a non rispondere in maniera adeguata quando affrontiamo un attacco batterico. In parole semplici, l’antibiotico non ci guarisce più perché ne abbiamo presi troppi. Ma c’è una soluzione, prova questo estratto naturale che è un antibiotico potentissimo.

Prendiamo in considerazione la possibilità di ricorrere all’antibiotico terapia naturale, un’alternativa alla risoluzione delle patologie più comuni, in modo da ricorrere agli antibiotici chimici sono in caso di reale necessità.

C’è tanta letteratura sui vari utilizzi del pompelmo come integratore o per la cura e la bellezza della persona.

Vogliamo qui dare invece indicazioni sulle sue proprietà antibiotiche.

L’estratto Liquido

Ci stiamo riferendo ad un estratto liquido ottenuto macinando i semi e la polpa essiccata del frutto con la glicerina. Difficilmente è ottenibile con metodi casalinghi ma in compenso è di facile reperibilità anche sui banchi del supermercato. Se ne promuovono usi tanto interni quanto esterni.

Gli usi

Per quel che riguarda gli usi le indicazioni più comuni sono indirizzate verso la risoluzione di candidosi, cistiti e disbiosi intestinali in generale. Ovviamente prima sarà utile chiedere il parere di un esperto (fitoterapeuta, medico personale, erborista qualificato).

Per quel che riguarda gli usi esterni l’estratto di semi di pompelmo trova largo utilizzo nel contrastare imperfezioni cutanee, acne ed eritemi.

Gli studi scientifici condotti fino ad oggi negano qualsiasi potere antivirale ed antifungino all’estratto di semi di pompelmo. Addirittura segnalano l’interazione con alcuni farmaci, evidenziando la riduzione dell’assorbimento del medicinale in concomitanza con quello dell’estratto di semi di pompelmo.

A gran voce, invece, alcuni pazienti testimoniano l’efficacia del prodotto. Le case produttrici dell’estratto di semi di pompelmo spingono i ricercatori scientifici ad approfondire gli studi sul prodotto, certi che porteranno ad un risultato significativo. Alcuni medici fitoterapeutici ne fanno un utilizzo comune a supporto di stati di lieve malessere.

Da ricordare che non esiste, né nella medicina allopatica né in quella naturale, una sostanza che può essere definita la panacea di tutti i mali. L’unica certezza è limitare l’utilizzo di antibiotici ai soli casi di necessità e mai in caso di infezioni virali. Nel caso, però, prova questo estratto naturale che è un antibiotico potentissimo.