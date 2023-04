Jill Cooper sfoggia un fisico statuario e scolpito a 55 anni. Oltre all’allenamento, ecco qual è il suo segreto

Jill Cooper, trainer di moltissimi Vip, sfoggia un fisico da urlo nonostante abbia di gran lunga superato gli anta. Scopriamo insieme qual è il suo segreto per avere un fisico da fare invidia alle ventenni!

Per tenersi in forma non conta l’età. Non bisogna prendere l’età anagrafica come scusante per impigrirsi e non fare sport né attività fisica. Jill Cooper sfoggia un fisico statuario e scolpito, infatti, nonostante i suoi 55 anni. Ecco quindi un esempio eclatante.

Ricordate chi è Jill Cooper?

Negli anni ’90 Jill Cooper spopolava in TV. Di origine americana ma naturalizzata italiana, è una conduttrice televisiva ma, prima ancora, un’insegnante di fitness e personal trainer. Di certo, basta guardarla per rendersene conto. Classe 1968, Jill ha un fisico che ha ben poco da invidiare alle ventenni. Appassionata e grande esperta del mondo del fitness, Jill Cooper ha scritto vari libri dedicati all’esercizio fisico e al benessere del corpo.

Per le prime edizioni di “Amici” fu ingaggiata come insegnante di fitness, e poi è stata la trainer per una stagione del programma “Unomattina Weekend”. È stata anche la personal trainer dei concorrenti del Grande Fratello per alcune edizioni del reality. Nel frattempo, si è anche occupata di presentare televendite sempre inerenti il mondo dello sport e del fitness. Nel 2017 ha anche partecipato a Pechino Express. Insieme ad Antonella Elia formavano la coppia delle “caporali”.

Jill Cooper sfoggia un fisico statuario e scolpito anche a 55 anni: come fa?

È abbastanza chiaro che l’allenamento sta alla base della vita di Jill Cooper. Ama in maniera molto profonda il fitness. Oltre che praticare il fitness per meri motivi lavorativi, Jill si allena infatti quotidianamente con grande costanza. Ma, oltre all’allenamento fisico, Jill segue anche un particolare tipo di alimentazione. Jill Cooper segue un metodo di digiuno intermittente. In pratica, nell’arco della giornata, mangia durante un periodo di tempo limitato e poi digiuna per un periodo variabile dalle 12 alle 16 ore consecutive. Oppure, Jill fa colazione tardi, verso le 11 di mattina, poi pranza verso le 15 e infine cena entro le 20.30. Tenendo conto anche delle ore notturne, in pratica, digiuna per circa 13 ore.

Questo sistema, come ha avuto modo di dire Jill Cooper, le permette di prevenire l’invecchiamento contrastando l’azione dei radicali liberi. Inoltre, questa tecnica alimentare migliorerebbe anche metabolismo e digestione. Jill integra questo piano alimentare con vitamine, sali minerali e antiossidanti. In generale, chi sceglie di seguire la dieta intermittente, nell’arco della giornata deve ricordare di bere molta acqua o, in alternativa, anche tisane e infusi non zuccherati, succhi di frutta fresca senza l’aggiunta di zuccheri e centrifughe di verdure. Concessi, come snack, semi oleosi tipo le mandorle e un po’ di frutta disidratata. In dosi moderate, perché trattasi di alimenti molto calorici.