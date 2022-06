La stagione estiva comincia bene per tante famiglie che non hanno fatto in tempo a presentare la domanda entro il 20 giugno. Talvolta gli impegni lavorativi e le mille faccende da svolgere tra casa e famiglia si possono dimenticare date importanti. Per molti genitori infatti la chiusura delle scuole equivale a notevoli preoccupazioni su come impegnare i figli fino all’arrivo delle ferie. Inoltre, i costi per centri estivi non sono di poco conto, si pensi ai casi in cui i figli minori sono 2 o più. Nonostante le misure di sostegno alla genitorialità, come l’assegno unico, per tanti questo periodo diventa molto difficile da gestire.

Per questo l’INPS come ogni anno pubblica un bando finalizzato a sostenere le famiglie nelle spese necessarie all’iscrizione dei propri figli presso centri estivi. Possono così ottenersi rimborsi per la partecipazione di minori d’età compresa tra i 3 e i 14 anni a centri estivi in Italia. La domanda doveva trasmettersi a partire dalle ore 12,00 del 31 maggio ed entro le ore 12 del 20 giugno 2022. Ma l’INPS ha dato un’altra opportunità alle famiglie con minori dai 3 ai 14 anni concedendo ulteriori giorni per la presentazione.

Perderanno 100 euro a settimana queste famiglie con figli che non inviano la domanda entro il primo luglio anche con ISEE alto

Il bando è per i figli o orfani equiparati dei dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Nonché dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. L’INPS riconosce un contributo calcolato in base alla spesa concretamente sostenuta dal richiedente. L’importo massimo settimanale sarà pari a 100 euro per un massimo di 4 settimane anche non consecutive da giugno fino al 10 settembre. Chi ha un reddito ISEE fino a 8.000 euro riceverà il contributo nella misura del 100% del valore massimo erogabile. Chi ha un reddito superiore a 56.000 euro o in mancanza di una valida DSU, il contributo sarà pari all’80%.

Mentre per i giovani con una disabilità grave o gravissima il contributo sarà maggiorato di un ulteriore 50%. L’INPS, con un comunicato, ha avvisato della proroga dei termini per la presentazione della domanda. Sarà possibile presentare la domanda dalle ore 12 del 27 giugno alle 24 del 1°luglio 2022. L’INPS poi ricorda che per presentare l’istanza è necessario l’iscrizione da almeno 5 giorni alla banca dati dei servizi di welfare per centri estivi diurni. Pertanto è importante rispondere all’ultima chiamata altrimenti perderanno 100 euro a settimana queste famiglie con figli che non si affretteranno ad inoltrare la domanda.

