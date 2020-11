L’espressione avere la pazienza di Giobbe è un modo dire entrato nel gergo comune. Quando qualcuno è sotto pressione, affronta molte difficoltà, è colpito da molte avversità, lo si può sentire invocare la pazienza di Giobbe. Perché si usa l’espressione avere la pazienza di Giobbe e come questo esempio può aiutarci? Cominciamo con lo scoprire chi era Giobbe.

Perché si usa l’espressione avere la pazienza di Giobbe e come questo esempio può aiutarci

Giobbe è un personaggio della Bibbia. A lui viene dedicato un intero libro, il libro di Giobbe, appunto. Nell’Antico Testamento viene descritto come un uomo saggio, onesto, sincero, ricco e molto devoto a Dio. Proprio per questa sua devozione, viene messa alla prova da Satana per fargli rinnegare la fede in Dio. Il diavolo lo tartassa con immani sventure per fare traballare la sua fede. Catastrofi naturali lo privano delle sue ricchezze. A seguito di incidenti muoiono le sette figlie e i tre figli.

Come se questo non fosse sufficiente, è costretto a subire anche una atroce malattia. Viene colpito dalla lebbra che gli procura forti dolori. E a coronare il tutto, subisce anche i rimproveri di amici e conoscenti. Ma lui sopporta tutto in silenzio, senza mai bestemmiare, anche se la sua fede vacilla. Ma non cede mai alle tentazioni di Satana di rinnegare il suo Dio.

Cosa ci insegna la figura di Giobbe

Ed è una resistenza che alla fine lo ripagherà. Dio, nella sua infinità bontà, gli ridarà tutto quello che ha perduto per colpa di Satana. Premia la mitezza, la sua forza d’animo, la sua capacità di resilienza alle avversità. Ma soprattutto, alla fine premia la sua fede.

La pazienza di Giobbe è diventata proverbiale, ma al di là del significato religioso, possiamo ricavare una morale importante dalla sua storia. Le difficoltà fanno parte della vita, come le tribolazioni e le ingiustizie. Se si persegue un fine, che sia spirituale o materiale, non bisogna mai lasciarsi prendere dalla scoramento, dalla disperazione: spesso il premio è vicino e la sofferenza al termine. Arriva sempre, prima o poi, un alba.

