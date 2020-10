La nostra mente ci porta a fare delle cose che mai immagineremmo. Spesso si dice che nessuno ci conosce meglio di noi stessi. Eppure alle volte ci troviamo a riflettere su azioni che compiano a cui non sappiamo dare una spiegazione. Ecco le 5 cose più strane che la tua mente può portarti a fare. Atteggiamenti, comportamenti, stati d’animo curiosi che hanno una spiegazione psicologica.

Ecco le 5 cose più strane che la tua mente può portarti a fare

Studi psicologici hanno messo in evidenza come alcuni comportamenti siano alquanto strani e apparentemente inspiegabili. In particolare sotto riportiamo 5 atteggiamenti curiosi che ti possono essere accaduti o che potresti presto sperimentare.

Per esempio, ti è mai capitato di essere abbracciato per più di 20 secondi da qualcuno? Ebbene, è stato dimostrato che quando questo accade, quando una persona ci abbraccia per più di 20 secondi, iniziamo a fidarci di quella persona. La causa è il rilascio da parte del nostro corpo della ossitocina che favorisce questo sentimento.

A volte ti sarai soffermato a fare delle riflessioni importanti, riguardo la tua vita, che ti hanno portato a uno stato di depressione. Ebbene, in quello stato d’animo il tuo cervello avrà certamente iniziato a porsi problemi inesistenti. Uno stato d’ansia, specialmente se ingiustificato, porta a vedere problemi anche dove non esistono. O ad ingigantire piccole difficoltà.

La musica influenza la nostra visione della vita

Quanto ti dai da fare nella giornata? Molto, come molti. E molti si danno da fare, si impegnano, per non pensare ai problemi della vita. E’ una situazione che è esplosa col fenomeno dello smart working. Il lavorare da casa e non uscire, ha creato disagio in chi aveva bisogno impegnarsi per evitare di pensare ai problemi quotidiani.

Hai mai riflettuto sul fatto che la musica che ascolti modifica il tuo umore? Spesso noi tendiamo ad ascoltare un tipo di musica che assecondi il nostro stato d’animo del momento. Siamo tristi? Musica lenta, malinconica. Siamo allegri? Musica ritmata, veloce.

Dovremmo invece fare il contrario specialmente quando il nostro stato d’animo è triste e negativo. Il tipo di musica che ascolti, condiziona la tua visione della realtà che ti circonda in quel momento.

La mente può curare i nostri mali

Si chiama effetto placebo. Se pensi che una cosa ti faccia stare bene e la prendi, ti sentirai immediatamente meglio. Anche se in realtà non ti fa nulla. E vale l’inverso. Prova a stare 10 minuti nella sala d’aspetto di un medico generico in mezzo a 10 pazienti, senza avere nessun problema di salute. Magari sei lì solo per aspettare qualcuno, o per prendere una ricetta non tua. Ebbene, quando esci ti sentirai un po’ di temperatura alta, qualche dolorino, disagio fisico.

L’ottimismo è un forte deterrente dalle malattie fisiche e anche di quelle mentali. Il che non significa che se sei una persona positiva non ti ammali. Ma sicuramente guarisci prima. Ecco le 5 cose più strane che la tua mente può portarti a fare e che se conosci puoi sfruttare o evitare.

