Il lockdown 2 è iniziato, e per molti italiani si torna a vivere in casa. Questa volta però si è più preparati rispetto alla prima. E molti si sono già attrezzati tra lievito e farina. Durante la settimana il secondo lockdown si sente meno, perché si lavora e quindi la giornata è occupata. Ma nel week-end cosa si può fare? Oltre a leggere un bel libro, sperimentare nuove ricette e fare dolci, si possono recuperare tutte quelle serie tv o film che hanno cambiato il mondo del cinema o della televisione. Ecco cosa guardare e riguardare in tv in questo lockdown 2.

Film e serie tv che bisogna assolutamente vedere

Se si è amanti degli anni 90 allora si può riguardare “Beverly Hills, 90210”, ma non quello nuovo, quello storico con Luke Perry. Oppure se si è amanti del fantasy “Buffy, l’ammazza vampiri” e ancora “Streghe”. E per gli eterni romantici c’è “Dawson’s Creek”. Sul fronte movie invece è assolutamente da vedere “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino, oppure “Il Padrino” e anche “L’attimo fuggente” con Robin Williams. Per coloro che sono scettici nei confronti della matematica un film da vedere è “A beautiful mind”, con Russel Crowe. E se si è amanti dell’horror allora “Shining” di Stanley Kubrick. Ecco cosa guardare e riguardare in tv in questo lockdown 2.

Se invece si è appassionati di film più recenti, Mediaset ha deciso di inserire nel proprio palinsesto nuovamente una fantastica maratona di “Harry Potter”. Oppure si possono guardare le “Cronache di Narnia” e ancora “Il signore degli anelli”. Il cinema è pieno di sorprese sin da quando è nato e ora che si ha tempo per assaggiarne in toto la bellezza perché non farlo. Quindi scegliete l’epoca preferita, il genere e comodi sul proprio divano è possibile cominciare a dare uno sguardo al passato tramite i grandi film d’autore e non.

