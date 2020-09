Stai assistendo o stai vivendo delle situazioni che sono poco limpide? Oppure c’è qualcuno che pensi ti stia proprio imbrogliando? Allora c’è del marcio in Danimarca è la frase giusta da utilizzare per l’occasione. Pure quando si vuole alludere ad azioni che sono disoneste. Che l’autore o gli autori cercano di celare negando pure l’evidenza.

C’è del marcio in Danimarca è una citazione dell’Amleto di Shakespeare

Vediamo allora perché si dice e cosa significa c’è del marcio in Danimarca. Prima di tutto c’è da dire che la frase originale è in inglese. Ovverosia “Something is rotten in the state of Denmark”. C’è del marcio in Danimarca è infatti famosa in quanto citazione dell’Amleto, la celebre tragedia di William Shakespeare.

La famosa frase pronunciata da Marcellus nella tragedia shakespeariana

Approfondiamo perché si dice e cosa significa c’è del marcio in Danimarca. Nel dettaglio, la frase viene pronunciata nell’Atto I, scena IV della tragedia shakespeariana. A pronunciarla è l’ufficiale danese Marcellus. La guardia del re rivolgendosi ad Orazio. Che è l’amico fidato di Amleto. Marcellus, in particolare, pronuncia la frase durante la prima apparizione del fantasma. Che non è altro che lo spettro del padre di Amleto.

La nazione dove è ambientata la celebre tragedia di William Shakespeare è infatti proprio la Danimarca. Con la frase che è diventata celebre. Proprio perché è collegata alle lotte di potere per il trono nel paese scandinavo.

Dagli inganni alle congiure, e passando per i tradimenti. Ma anche tra tante discordie interne ed intrighi. In merito c’è anche da dire che più famosa di quella sul marcio in Danimarca è “essere o non essere‘”. Si tratta della frase che il principe Amleto pronuncia all’inizio del terzo atto dell’opera di William Shakespeare. La frase completa è “to be, or not to be, that is the question”. Tradotto “essere o non essere: questo è il problema”.