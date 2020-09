Se le mode interessano soprattutto gli abiti, anche le parti del corpo non hanno scampo. Se un tempo dovevamo essere il più magre possibili, ora vanno di moda forme morbide e, diciamocelo, un po’ irrealistiche. Certe parti del corpo, però, non vengono solo prese di mira e considerate cool. Altre, infatti, diventano il nuovo difetto da correggere. Pare le vittime di questo periodo siano i fianchi a violino, detti anche hip dips.

Ogni donna è unica. Alcune delle differenze tra una donna e l’altra non suscitano scalpore. Lei ha le dita più lunghe, io più corte, e allora? In altri casi però un tipo di fisico viene elevato a migliore. E tutte le donne che non rispondono a questi standard cercano il modo più veloce di cambiare il proprio corpo. È il caso dei fianchi a violino o hip dips. In alcune donne, infatti, il passaggio tra il fianco e il bacino e la gamba è lineare e curvo.

Cosa sono gli hips dips o fianchi a violino e come liberarci di questo difetto? Immaginatevi, per esagerazione, i tipici fianchi alla Kardashian. In altri casi invece la posizione del femore in relazione al bacino crea un piccolo avvallamento. La curva del fianco non è più continua ma crea una rientranza più o meno evidente. Quando siamo in costume da bagno, indossiamo pantaloni a vita bassa o abiti molti aderenti gli hip dips faranno capolino. Ma sono davvero un difetto?

Forse non è degli hip dips che dobbiamo liberarci

Molte di noi, appena scopriamo di avere questo tipo di fisico, cerchiamo subito informazioni su cosa sono gli hip dips o fianchi a violino e come liberarci di questo difetto. I media, infatti, ci hanno fatto passare un messaggio sbagliato. Aprendo Google o YouTube troveremo infatti decine e decine di articoli e video su come liberarci dei fianchi a violino. Esercizi di rafforzamento muscolare, ginnastica, diete. In realtà nulla di tutto ciò è veramente utile.

Gli hip dips sono infatti perfettamente naturali. Dipendono semplicemente dalla posizione delle nostre ossa nel corpo. In questo caso femore e bacino sono un po’ più distanti fra loro. Ingrassare o dimagrire, quindi, non cambierà la nostra struttura interna. Ci renderà però vittime di stress causato dal tentativo di raggiungere standard di bellezza non necessari e impossibili. Anche le vip che tanto invidiamo hanno infatti i fianchi a violino, ci basta pensare alla statuaria Bella Hadid!