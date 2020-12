Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Molti italiani non vedono l’ora di sfidare la sorte, partecipando alla lotteria degli scontrini. Però molte realtà si reputano ingiustamente danneggiate da questa iniziativa.

Oggi cerchiamo di capire perché partecipare alla lotteria degli scontrini significa rovinare i commercianti. Scopriamo insieme come mai questa iniziativa, in apparenza vantaggiosa, sta in realtà causando danni.

Come funziona la lotteria

Entro gennaio 2021 chi possiede un’attività commerciale deve partecipare alla cosiddetta lotteria degli scontrini. Questa iniziativa serve per combattere l’evasione fiscale, incentivando gli italiani ad usare la carta di credito.

Per incentivare questo metodo di pagamento è stato istituito un montepremi settimanale e mensile. I consumatori devono comunicare il proprio codice al commerciante per avere la possibilità, poi, di essere estratti e vincere ingenti premi in denaro.

I sovraccarichi economici dei negozi

I negozianti, però, hanno espresso molto malcontento rispetto a questa proposta. Lamentano, infatti, che ci sia troppo poco tempo per adeguarsi a queste normative. E che le apparecchiature da comprare siano troppo costose. Soprattutto in un periodo di crisi come questo.

Infatti secondo Confcommercio solamente il 33,3% dei macchinari già in possesso delle piccole attività possono essere sfruttati per far partecipare i clienti alla lotteria. I costi per mettersi in regola potrebbero variare da un minimo di circa 300 euro fino a oltre 1.500 euro.

Oggi abbiamo spiegato perché partecipare alla lotteria degli scontrini significa rovinare i commercianti. Sul sito e sui canali social di ProiezionidiBorsa sono presenti diverse curiosità che riguardano le abitudini dei consumatori e il modo in cui si sta incentivando questi ultimi a spendere per rimpolpare l’economia.

Suggeriamo di consultare la nostra sezione “Cultura e Società” per scoprirne qualcuna in più. Per esempio su questo link si può leggere un approfondimento che spiega quali sono gli oggetti di tendenza più comprati per questo Natale 2020 e quindi come la pandemia ha cambiato le abitudini dei consumatori.