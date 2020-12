Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I pomodori sono delle bacche che derivano dall’omonima pianta annuale. Diffuso ormai in tutto il mondo, deriva dal continente americano e raggiunge il territorio italiano intorno a metà del XVI secolo. Sono ricchi di potassio, vitamina C ed hanno proprietà antiossidanti. Si raccolgono i suoi frutti in estate e generalmente lo si semina in primavera. Per crescere bene, necessitano di un clima caldo e temperato. Ma non tutti sanno come conservare al meglio i pomodori.

Evitare temperature troppo fredde o troppo calde

Fondamentale è non conservarli nel frigorifero, poiché il freddo ne interrompe il processo di maturazione e di conseguenza ne risente anche il sapore. Ma non solo: il freddo li rende farinosi al loro interno ed opachi andando ad incidere non solo sul gusto, ma anche sulla consistenza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Se il freddo ne interrompe il processo di maturazione, il caldo lo accelera, portandoli in fretta a marcire se hanno già raggiunto la piena maturazione.

Inoltre, è importante non sistemarli vicino ad altra frutta e verdura perché anche loro contribuiscono ad accelerarne la maturazione. L’ideale è un luogo fresco e asciutto. Al contrario, se sono ancora acerbi è consigliabile lasciarli al sole per farli maturare prima o insieme ad altri frutti.

Conservarli per l’inverno

Come conservare i pomodori per l’inverno? Se il frigorifero ne altera sapore e proprietà, al contrario, il congelatore le conserva. Se raccolti a piena maturazione, i pomodori possono conservarsi nel freezer fino a 6 mesi. Per farlo al meglio, è necessario lavarli ed asciugarli alla perfezione prima di riporli nei sacchetti o nei contenitori di plastica per la conservazione. Ovviamente, è sconsigliabile congelarli e scongerlarli più volte prima del consumo, ma farlo soltanto all’occorrenza al fine di evitare che perda la sua bontà originaria.

Approfondimento

I trucchi per conservare più a lungo i cibi e senza sprechi