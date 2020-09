Perché non dovresti mai e poi mai dormire dopo aver sbattuto la testa? La risposta è molto semplice in quanto sbattere la testa è sempre un trauma cranico, e quindi non deve essere mai sottovalutato. Pure a seguito di un trauma cranico che a prima vista viene ritenuto lieve, possono infatti esserci delle complicazioni e delle conseguenze. In questi casi è bene non andare a dormire subito quando, per esempio, abbiamo sbattuto la testa durante la consueta partitella settimanale di calcetto con gli amici.

Sbattere la testa, le tre risposte per capire che non ci saranno conseguenze e complicazioni

Perché non dovresti mai e poi mai dormire dopo aver sbattuto la testa? Al riguardo occorre prima di tutto informare le persone a noi più vicine dell’accaduto. Dopodiché saranno necessarie tre prove grazie alle quali, in linea di massima, si può ipotizzare che dallo sbattere la testa non dovrebbero esserci conseguenze. Si tratta, nello specifico, dell’apertura degli occhi, della risposta verbale e della risposta motoria.

Ed il tutto fermo restando che, se la botta alla testa è stata forte, un salto al pronto soccorso è sempre d’obbligo andando a spiegare la dinamica dell’accaduto. E questo perché gli effetti di un trauma cranico possono emergere anche diversi giorni dopo l’accaduto. Per esempio, può accadere che dopo aver sbattuto la testa l’apertura degli occhi e la risposta motoria sia regolare, mentre quella verbale no in quanto si inizia a rispondere alle domande in modo confuso.

Quando devi correre o farti portare al pronto soccorso se sbatti la testa

Di sicuro, in caso di trauma cranico, occorre correre senza indugi o farsi portare al pronto soccorso quando si perde conoscenza. E quando dalla testa esce sangue o comunque è presente una ferita. Lo stesso dicasi quando dopo aver sbattuto la testa si manifestano crisi epilettiche, amnesia, vomito o cefalea. In questi casi scatta quasi sempre il periodo di osservazione con il ricovero in ospedale anche al fine di procedere con esami clinici generali e neurologici.