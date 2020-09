Ecco le tre borse che risolvono l’inverno.

Di borse ne bastano tre per stagione, se si ha poco spazio nell’armadio o si vuole viaggiare leggeri. Una tracolla, una pochette per la sera e una borsa grande da giorno, dove infilare un po’ di tutto, tablet e pc compresi. Nelle ultime stagioni i produttori ne hanno sfornate di perfette e complesse, che possono essere abbinate con più libertà agli abiti e soprattutto alle scarpe. Non c’è più bisogno infatti, di indossarle dello stesso stile e neanche dello stesso colore. Vediamo le tre forme principali che porteremo a partire da ottobre.

La tote o il secchiello per la working woman

La maxi kelly a trapezio è la forma più ambita di questa stagione post pandemica. Si porta in pelle, camoscio e anche pelle e tessuto, con il manico di cuoio, bambù o ricoperto da foulard e fibbia monogram a vista. È la nuova cartella della working woman. Deve contenere tutte le nostre cose, ma anche nuovi accessori come liquido disinfettante, mascherine e talvolta pure guanti protettivi. In alternativa, il grande ritorno del secchiello rigido in cuoio, con chiusura interna antiscippo, decorato con pietre.

La tracolla rigida da cocktail

Ecco le tre borse che risolvono l’inverno. Innanzitutto la bag di taglia media, che va bene dal mattino fino al dinner informale. Può avere la tracolla in cuoio oppure in catena, la chiusura magnetica oppure a staffa da cavallo, la pelle liscia oppure impunturata come un divano. Per chi vuole uscire dal coro, c’è la borsa bordeaux a forma di rosa o quella in tela a forma di sella. I colori furbi sono, oltre al nero, il cuoio naturale, il bianco, il rosso ciliegia, il vino, il verde scuro e il bronzo.

Per la sera, la forma più gettonata è quella a trapezio. Tutte sognano una mini-kelly colorata (rossa, blu pavone, bianca, argento, bronzo) oppure un grosso portaocchiali da tenere al collo. Se si preferisce una forma standard, la tracollina non è più grande di un’agenda e qualche volta ci sta solo il telefono. La clutch diventa quadrata, di metallo ricoperto di pelle. Sfoggia chiusure principesche, con pietre e cristalli. Si abbandona, per quest’anno, la pochette, la forma a busta che abbiamo visto per troppo tempo.