Perché è un buon momento per investire in Disney

Analizziamo insieme perchè è un buon momento per investire in Disney.

Poco più di un anno fa la Disney celebrava un successo mondiale senza precedenti con l’uscita di Avengers: Endgame.

Quest’anno, tra cinema chiusi, parchi a tema chiusi e navi da crociera rimaste a riva, Disney ha riportato una contrazione degli utili di circa il 90%.

Allora perchè è un buon momento per investire in Disney?

Le azioni

Ancor prima che il profitto reale, a cadere sono stati i titoli della casa del topo.

Le azioni Disney hanno perso il 20.5% nel 2020. Il valore di mercato perso è superiore agli 85 miliardi e il prezzo delle azioni è sceso sotto i 100$ per la prima volta da ottobre 2017.

Nei primi mesi della pandemia c’è chi ipotizzava Disney fosse un possibile bersaglio per l’acquisizione da parte di Apple.

Ma apparentemente quello che sarebbe stato definito “il più grande affare della storia” non sembra essere all’orizzonte. Apple non sembra veramente interessata e per ora l’acquisizione resta solo un’ipotesi.

Il lato positivo. Perchè è un buon momento per investire in Disney.

Disney ha certo subito un duro colpo dovuto alla pandemia. Il business dei parchi a tema e delle crociere si è dovuto fermare, così come si sono dovuti fermare per mesi i set dei film.

Però il 2020 è anche l’anno di Disney+, che per quanto ancora scarno di contenuti, funziona.

Un po’ sulla la fiducia, un po’ per nostalgia dei classici del passato, un po’ per l’hype attorno alle produzioni Marvel. Ma funziona! Disney+ conta al momento, infatti, più di 60 milioni di iscritti.

Inoltre lo storico manager Bob Iger è effettivamente tornato alla guida della compagnia. Tutti segnali positivi per il futuro.

Il mondo si sta affrettando adesso a cercare un vaccino che possa al più presto fermare la pandemia.

Disney ha tutte le carte in regola per poter tornare ad aprire i suoi parchi a tema, girare i suoi film e mandarli in sala in tutto il mondo.

Insomma l’azienda si riprenderà, così come le sue azioni.

Pertanto questo potrebbe essere il perché è un buon momento per investire in Disney.