Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Gli occhiali da sole che detteranno legge per la prossima stagione invernale ed estiva assolutamente da avere? Scopriamo insieme quali sono. Perfetti da usare sulla neve, dove il manto bianco crea un riflesso abbastanza accecante, ma anche in città, oppure al mare. Chi scia lo sa bene, gli occhiali da sole sono fondamentali. Ma lo sa bene anche chi passa le giornate sotto l’ombrellone ad abbronzarsi. Vediamo allora assieme delle idee regalo per tutta la famiglia.

Idee occhiali da sole da regalare per uomo e donna

Partiamo con quelli da usare in montagna. Prima cosa da dire è che se si scia la cosa migliore da usare in realtà sono le mascherine. Quando invece magari si smette di sciare, allora, si possono usare gli occhiali da sole. Ma anche questi devono avere delle particolarità.

Infatti devono proteggere bene tutto l’occhio dai raggi UV, e la lente deve avere un filtro che riesca a filtrare bene la luce intensa. Esistono ovviamente alcuni brand che sono degli specialisti in questo settore come ad esempio Oakley, Salomon oppure Moncler che realizzano degli ottimi accessori da sole per uomo e donna.

Per l’estate o per la città

Se invece si sta cercando qualcosa magari di più alla moda da usare tutti i giorni, e di buona qualità allora bisogna puntare verso altri brand. Sicuramente il numero uno dell’eyewear è l’azienda Ray Ban, brand storico che da anni fornisce occhiali da sole in tutto il mondo. Brand molto amato dagli uomini.

Se invece si sta cercando un occhiale da sole più fashion per donna allora sicuramente Gucci fa al caso vostro. Soprattutto dopo il nuovo occhiale da sole realizzato al contrario, oppure i maxi sunglasses. Senza dimenticare un altro brand che produce eyewear molto fashion e dinamico, che è Versace.

Se invece si è alla ricerca di un prodotto più chich e anche vistoso sicuramente Dolce&Gabbana potrà soddisfare le vostre esigenze. Ecco alcune idee occhiali da sole da regalare per uomo e donna.

Approfondimento

L’accessorio dell’inverno che tutte devono avere.