Leggere permette di rilassarsi e di viaggiare con la mente e la fantasia lontano dagli affanni quotidiani, ma anche di riflettere. Inoltre vi sono dei libri necessariamente da leggere almeno una volta nella vita perché possono arricchirci culturalmente e umanamente.

Lunga è la lista di libri classici e di autori di spicco del panorama letterario mondiale. Volendo puntare a quelli della scena nostrana, immancabile il nome di Pier Paolo Pasolini.

Il nome di un autore di punta che ha lasciato a noi posteri una produzione sterminata.

I libri di Pasolini anche per ragazzi da leggere assolutamente e non di cinema

Pier Paolo Pasolini a distanza di 100 anni dalla nascita, avvenuta in un luogo da vedere a Bologna anche in un solo giorno, continua ad affascinare. Da un lato la sua morte, avvenuta nel 1975 e avvolta dal mistero, ha contribuito a rendere la sua figura molto intrigante. Tante le ipotesi e le congetture che hanno cercato di comprendere il reale svolgimento dei fatti.

Dall’altro tutto ciò che ha prodotto e che l’ha consacrato quale intellettuale arguto e rimpianto del Novecento italiano. Una figura da scoprire e conoscere quanto prima.

È stato oltre che scrittore anche regista e sceneggiatore, ci ha consegnato film indimenticabili quali Mamma Roma e Accattone.

Nella sua produzione troviamo libri di cinema e di tragedie, ma anche raccolte di articoli e di poesia. Non mancano neanche i romanzi, come l’incompiuto Petrolio. Accanto a quest’ultimo si pongono però altri due libri imperdibili.

Da dove iniziare a leggerlo

I libri di Pasolini anche per ragazzi da leggere assolutamente sono indubbiamente Ragazzi di vita e Una vita violenta. Si tratta di due romanzi che rientrano a pieno titolo nel filone novecentesco del Realismo italiano. Lo sguardo di Pasolini infatti coglie e rappresenta il Mondo senza fronzoli e in modo crudo.

Ambedue i libri si incentrano sul mondo delle borgate romane, aree abitative periferiche organizzate alla meglio e degradate. Personaggi dei libri sono alcuni giovani che vi abitano e caratterizzati da uno stile di vita fatto di espedienti e basato sul vivere alla giornata.

Una concezione distante dal consumismo dilagante della società di quegli anni e in cui l’autore rinviene una certa purezza originaria e primitiva in parte. Ci si appassiona alle vicende che non mancano di sfumature alquanto forti che travolgono e coinvolgono il lettore.

La lingua, seppure richiami il gergo delle borgate, soprattutto in Una vita violenta, è comunque scorrevole e comprensibile. Sicuramente sono tra i libri più facili per accostarsi a Pasolini e cominciare a conoscerlo, sono letture adatte anche a ragazzi adolescenti.

Come la maggior parte dei libri dell’autore, si dovrebbero trovare in cartaceo nonché in formato digitale. Dunque, in caso di una libreria già piena e da organizzare, potremmo risparmiare spazio e leggerli su un e-reader, iPad o sul telefono.

Non si possono scaricare gratuitamente poiché è ancora vigente il diritto d’autore su tali opere, salvo se dovessimo trovarle disponibili nel circuito online della biblioteca.

Altresì in formato eBook potremmo anche controllare se presenti in quelli a disposizione di varie soluzioni che consentono di avere migliaia di libri a disposizione nelle proprie mani.

