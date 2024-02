Nel giorno in cui le quotazioni hanno registrato la peggiore performance giornaliera dal giugno 2020 è lecito chiedersi perché le azioni Interpump sono crollate? Dove potrebbero essere dirette?

La revisione al ribasso del prezzo obiettivo da parte di Equita Sim

Gli analisti di Equita Sim hanno accennato a una revisione al ribasso delle prospettive per Interpump, società quotata nel settore industriale, prima della pubblicazione dei risultati del 2023. Sebbene abbiano mantenuto il rating “Buy”, hanno ridotto leggermente il prezzo obiettivo da 54 a 53 €, citando stime più basse sui margini e sull’utile per azione rispetto al consensus. Questa notizia ha suscitato vendite di azioni Interpump da parte dei trader.

Anche Intermonte ha rivisto il suo giudizio su Interpump

Intermonte ha declassato il titolo, passando da “outperform” a “neutral” con un target price di 51,5 euro. Nel report, la casa d’affari ha evidenziato che pur ritenendo la società di valore e ben gestita, è improbabile una revisione al rialzo delle stime nel breve termine. Per rendere il titolo più attraente, Intermonte ritiene necessaria un’inversione dei profitti o il ritorno ad acquisizioni su larga scala.

Le attese di Kepler per il futuro dell’azienda

Gli analisti di Kepler prevedono una riduzione dell’Ebitda del -3,6% e dell’Eps del -6,9% per il 2024, a causa delle scarse prospettive in alcuni mercati finali importanti per l’industria dell’idraulica, come le attrezzature agricole e i camion. Ritengono che il consenso necessiti di una correzione e prevedono un anno poco incoraggiante con un calo dell’Ebitda del -1,1%.

Perché le azioni Interpump sono crollate? Dove potrebbero essere dirette? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Interpump (MIL:IP) ha chiuso la seduta del 6 febbraio a quota 43,82 €, in ribasso del 1,96% rispetto alla seduta precedente.

Con un ribasso che non si vedeva sul titolo da oltre tre anni e mezzo, le quotazioni rompono gli indugi e accelerano al ribasso secondo lo scenario mostrato in figura. Solo l’immediato recupero di area 45,33 € potrebbe favorire l’inversione rialzista.

