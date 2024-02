Attenzione alle bollette di luce e gas anomale, probabilmente il motivo è questo

Hai ricevuto una bolletta con un importo molto più alto del solito? Potrebbe essere un errore di conteggio, ma è improbabile, molto più probabile un altro motivo, molto più comune. Attenzione alle bollette di luce e gas anomale!

Se la tua ultima bolletta è esagerata, forse si tratta di un conguaglio, una differenza tra quanto hai pagato e quanto hai consumato. Il conguaglio è una pratica che le compagnie di luce e gas usano per adeguare le bollette ai consumi effettivi dei clienti. Si verifica quando i consumi reali sono diversi da quelli stimati, che vengono usati per calcolare le bollette mensili o bimestrali. Raramente il conguaglio può essere a favore del cliente, se ha pagato più di quanto ha consumato. Il genere l’operazione di bilanciamento è a sfavore dell’utente che ha pagato meno. In quest’ultimo caso, il cliente dovrà saldare la differenza con una bolletta più alta del solito.

Attenzione alle bollette di luce e gas eccessive, ecco come funziona il conguaglio

Il conguaglio si basa sulla lettura del contatore, che viene fatta periodicamente dal distributore locale o dal cliente stesso. La lettura serve a verificare i consumi effettivi dell’utenza e a confrontarli con quelli stimati. Se i consumi effettivi sono superiori a quelli stimati, il cliente dovrà pagare la differenza con il conguaglio. Se invece sono inferiori, il cliente avrà un credito che potrà usare per le bollette successive o, più raramente, richiedere il rimborso

Come evitare

Il conguaglio è una situazione sgradita per i clienti, soprattutto quando è a sfavore e comporta una spesa imprevista. Per evitare il conguaglio, ci sono alcuni accorgimenti che puoi seguire. Prima di tutto comunica regolarmente la lettura del contatore. In questo modo, le bollette saranno calcolate sui consumi reali e non su quelli stimati. Puoi comunicare la lettura online, tramite l’app o il sito della tua compagnia, in alcuni casi anche telefonicamente o via SMS.

Scegli una tariffa adeguata al tuo profilo di consumo. Se consumi più luce o gas in certi periodi dell’anno, puoi optare per una tariffa stagionale o bioraria, che ti permette di pagare di meno quando consumi di più. Puoi confrontare le diverse tariffe sui vari portali di confronto delle tariffe.

Infine, risparmia energia. Riducendo i tuoi consumi di luce e gas, non solo farai bene all’ambiente, ma anche al tuo portafoglio. Puoi adottare alcune buone abitudini, per abbassare la bolletta. Per esempio, spegnere le luci e gli elettrodomestici quando non li usi, regolare il termostato, usare lampadine a basso consumo e così via.