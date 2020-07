Un focus per capire perché la pratica dei voucher aerei ha attivato l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La pratica a cui sono esposti, ormai da tempo, i passeggeri dei voli aerei prenotati e poi annullati per l’emergenza in corso, ha creato un vero e proprio vespaio. Ciò che si contesta è la preclusione per i viaggiatori di richiedere e ottenere il rimborso in denaro, in luogo dei voucher, in sostituzione dei mancati voli. Non starebbe infatti scritto da nessuna parte l’obbligo di accettare i voucher che invece i vari vettori rilasciano, a man bassa, come unica garanzia per i passeggeri.

Voucher o Rimborso in denaro

Piuttosto è vero il contrario. Vale a dire che il voucher deve intendersi come alternativa “alla pari” rispetto al rimborso in denaro, previa accettazione da parte del “consumatore”. Una questione quindi complessa e che lascia intuire quali e quanti interessi ci siano dietro, di fronte ai quali i diritti dei passeggeri rischiano di soccombere ingiustamente. Vediamo quindi di approfondire perché la pratica dei voucher aerei ha attivato l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

La lettera dell’AGCM

Uno stato complessivo di cose che ha spinto all’azione l’AGCM. Nella riunione del 27 maggio 2020 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha infatti messo per iscritto una dettagliata serie di osservazioni. Queste sono culminate in una lettera. Nel dettaglio, la missiva leggibile qui è stata congiuntamente inviata al Presidente del Senato della Repubblica Casellati, al Presidente della Camera dei deputati Fico. E ovviamente anche al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.

I rilievi dell’AGCM

Tra i numerosi rilievi mossi dall’AGCM, segnaliamo il punto in cui è evidente la contrarietà del D.L. 17 marzo 2020 n.18 con la disciplina eurounitaria e con la posizione assunta dalla Commissione Europea. Il passaggio fortemente contestato è quello che riguarda l’emissione di voucher in alternativa al rimborso, senza la necessità di apposita accettazione da parte del consumatore.

Citando testualmente quanto riportato nella lettera “la Direttiva EU 2015/2302 in materia di pacchetti turistici prevede, in caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso di quanto pagato”. Tale disciplina è stata peraltro pure integralmente trasfusa nel Codice del Turismo, per cui risulta davvero incomprensibile la linea adottata al livello di governo centrale.