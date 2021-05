Arrivano le belle giornate e finalmente un po’ più liberi dalle costrizioni a cui giustamente si è dovuto sottostare. E per fortuna, l’arrivo dei vaccini e di una nuova speranza. Ecco che il desiderio di stare all’aria aperta riemerge. La bella stagione invita la voglia di spazi aperti. Allora perché non fare una bella scampagnata e una grigliata con gli amici?

Roma è bellissima ma non si conoscono tutti gli spazi verdi che offre. Dove andare senza allontanarsi troppo da Roma? Oggi vediamo in che posti meravigliosi è possibile andare, in queste belle domeniche che ci aspettano. Ecco dei sorprendenti e poco conosciuti parchi di Roma per godersi una spettacolare grigliata al sole con gli amici.

Roma e le sue aree verdi

Non è necessario allontanarsi troppo anzi le aree verdi sono molto vicine e comode per preparare una bella gita e un buon cibo che accompagna di solito lo stare insieme. E se ciò che guida è l’entusiasmo di passare una giornata serena. Ecco i posti dove andare.

Al centro della città

Il Parco dell’Appia Antica è un’area estesa più di quattro ettari. Il parco comprende la valle della Caffarella il cui accesso è nei pressi della garbatella. Quindi poi il parco degli Acquedotti, la tenuta di Tormarancia, la tenuta Farnesiana e le aree del Divino amore. Ancora Mugilla e Falcognana. Qui è possibile fare delle allegre grigliate nel verde. Poi ancora, il parco “Tutti insieme” in via Boccea. Un luogo delizioso per le famiglie. All’interno anche un parco giochi per i bambini.

Regole da rispettare

Con il proprio barbecue si può cucinare rispettando le precise regole riportate nel sito. Riguardano il rispetto dell’area verde. Poi l’attenzione a lasciare tutto pulito quando si va via. In questo modo tutto resta ordinato e pronto ad accogliere tutti trovando tutto a posto.

Ecco dei sorprendenti e poco conosciuti parchi di Roma per godersi una spettacolare grigliata al sole con gli amici

Allora prepariamo le salsicce e le bistecche! Il consiglio è di non dimenticare anche le patate, melanzane e zucchine. Oltre il cibo, poi basterà tanta allegria anche per questa nuova libertà ritrovata.