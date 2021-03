Arredare la casa è un’attività divertente e gratificante, ma purtroppo costa veramente parecchi soldi. Per riuscire a ottimizzare le proprie spese possiamo però cercare i codici sconto sul web. Per aiutare in questo tedioso lavoro, oggi forniamo fino a 50 euro in meno su tutto il catalogo Ikea con questi pratici codici sconto.

Il semplice procedimento da seguire

Il procedimento da seguire è molto facile. Basta accedere al sito italiano di Ikea e cercare gli articoli che più ci interessa comprare. È molto importante capire quanto si può riempire il proprio carrello virtuale e eventualmente valutare se fare più ordini utilizzando gli stessi codici.

Gli importi da rispettare sono indicati qui sotto. È possibile farsi spedire a casa i pezzi di arredamento oppure ritirarli direttamente nel punto vendita. È bene calcolare anche in questo caso la differenza.

Come ottenere lo sconto

Fino a 50 euro in meno su tutto il catalogo Ikea con questi pratici codici sconto. Eccoli elencati qui:

Digitare “TACK!€10” sottrae 10 euro a una spesa di almeno 30;

Scrivere “TACK!€20” sottrae 20 euro su un conto totale 60;

“TACK!€30” sottrae 30 euro alla spesa finale di 90;

Usare “TACK!€40” toglie 40 su un complessivo di 120;

Infine vengono scontati 50 euro su 150 usando il codice “TACK!€50”.

Per usufruire di queste promozioni è necessario registrarsi creando una propria area personale sul sito. Navigando in modalità privata non è possibile accedervi. I caratteri alfanumerici sono da inserire nel momento in cui si selezionano gli articoli nella sezione del carrello e non nella parte finale dedicata al pagamento.

Oggi abbiamo spiegato come ottenere uno sconto sostanzioso su un colosso dell’arredamento europeo. Se siamo interessati dei metodi semplici e furbi per risparmiare, consigliamo di consultare questo articolo che parla dei “provami gratis”: “Nessuno lo sa, ma questi prodotti del supermercato sono totalmente gratuiti”.