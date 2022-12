Perché il giorno di Santo Stefano è festa? Ecco il vero motivo, molti se lo chiedono, pochi lo sanno

Da decenni il giorno dopo Natale, cioè il 26 dicembre, è un giorno festivo. Non è stato sempre così, considerato che la tradizione è quasi “recente”. Lo è anche in altri Paesi oltre all’Italia. Ecco cosa è accaduto e perché è divenuta una giornata festiva.

Il giorno di Santo Stefano è un giorno festivo. Questo presuppone che la maggior parte delle attività lavorative siano ferme. Una a cosa a cui si è ormai abituati.

Ma perché il 26 dicembre è festa? Per soddisfare la curiosità si può fare una piccola cronologia dei fatti a livello storico.

Perché Santo Stefano è festa? Non è stato sempre così

La prima cosa da mettere in rilievo è che non è stato sempre così. La decisione di rendere il giorno di Santo Stefano festivo risale al 1947.

Benché rappresenti una data in cui si celebra un santo molto importante per la Chiesa, la decisione di renderlo festivo non ha matrice religiosa.

L’idea fu quella di allungare le vacanze natalizie. Un giorno di festa in più, sulla falsariga di quanto avveniva per il Lunedì dell’Angelo. Il riferimento è, ovviamente, alla Pasquetta, giornata festiva che segue la Pasqua.

Fino al 1947 il giorno dopo il Natale era una data in cui normalmente banche, uffici e molti altri ambienti lavorativi tornavano operativi.

Il 26 dicembre è festa anche in altri Paesi

L’Italia non è l’unica nazione dove il giorno di Santo Stefano è una sorta di prolungamento del Natale. Si allineano a questa tradizione paesi come l’Austria, la Germania, la Romania, Irlanda, Città del Vaticano, San Marino, Danimarca e la Svizzera italiana.

Una festa paragonabile al giorno di Santo Stefano è quella che segue il Natale nei paesi associabili alla tradizione britannica. Tra questi ci sono, ovviamente, l’intero Regno Unito ed i paesi del Commonwealth.

Differenza tra Santo Stefano e Boxing Day

Lì c’è il cosiddetto Boxing Day. Gli appassionati di calcio, ad esempio, hanno familiarità con questa definizione. Si indica questo nome per quel giorno, post-natalizio, in cui le squadre di Premier League vanno in campo in Inghilterra. Così come si tengono altre importanti manifestazioni sportive.

Non si tratta, però, di una tradizione prettamente calcistica o sportiva. Il Boxing Day arriva in genere il 26 dicembre e rappresenta un giorno in cui si dovrebbero fare dei doni ai meno abbienti. Esattamente un giorno dopo essersi scambiati i regali natalizi con i propri cari. In qualche caso corrisponde anche all’inizio dei saldi.

In tutti i casi si tratta di un giorno festivo che corrisponde quasi sempre al giorno di Santo Stefano. Può slittare, in alcuni casi, qualora cada di sabato e di domenica.

Si chiarisce così perché il giorno di Santo Stefano è festa in Italia ed anche in altri Paesi. Resta, in ogni caso, una giornata in cui è possibile trascorrere del tempo in compagnia della famiglia. Un’occasione in più per vivere momenti di convivialità e godersi lo spirito del Natale.