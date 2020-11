Doppio colpo basso nelle ultime ore per una delle star più acclamate e remunerate di Hollywood: Johnny Depp. Prima l’Alta Corte di Londra ha rigettato la causa del divo nei confronti del Sun per gli articoli sulle molestie alla ex moglie. Poi, come per magia, la Warner ha invitato Depp a rinunciare alle riprese del nuovo film “Animali fantastici 3”. Una doppia sconfitta, che sembra mettere per il momento in ginocchio uno degli attori più amati dalle fan di tutto il mondo. Avvenimenti che giungono sulla scia del burrascoso e concluso rapporto con la ex compagna Amber Heard. Ecco perché il divorzio rischia di costare la carriera a uno dei divi di Hollywood, passato letteralmente dalle stelle alle stalle.

Risarcimento milionario

Facciamo un po’ di chiarezza su questo caso di gossip, tra i più discussi degli ultimi anni. Depp e la Heard si conobbero sul set nel 2011, per poi convolare a nozze nel 2015 a Los Angeles tra mille clamori. La relazione però parti subito in salita tra denunce di violenza, abusi di alcol e di sostanze stupefacenti. Dopo solo un anno la coppia decise di divorziare, con Depp risoluto a chiedere 50 milioni di risarcimento per le accuse di violenza subite. Tra interviste più o meno reali, partecipazioni televisive con relative confessioni, il processo è ancora in corso e rischia di compromettere seriamente la carriera del pirata dei Caraibi.

Tre anni di violenza

Amber Heard, più volte ascoltata dai giudici, ha raccontato di aver subito violenze e soprusi per tre lunghi anni. Depp, infatti, sotto l’effetto di cocaina e alcool, avrebbe più volte picchiato la moglie, cosa peraltro negata dallo stesso attore il quale, a onore del vero, ha confermato invece la sua dipendenza dalla bottiglia e dalla droga.

Una carriera ora in salita

Nei giorni scorsi Depp ha annunciato che la Warner, casa di produzione del film che stava girando, lo ha invitato caldamente a farsi da parte, lasciando il set. Fatto che ha ovviamente avuto enorme risonanza in tutto l’ambiente, provocando lo sconforto dei fan dell’attore. Ecco perché il divorzio rischia di costare la carriera a uno dei divi di Hollywood, che sembrava invece destinato alla fama immortale.

Approfondimento

