La cura dei piedi a volte dà delle belle sfide. Per chi cammina tutto il giorno, tenendo i piedi al chiuso delle scarpe, non è raro che si presentino dei fastidi come per esempio i calli.

Avere calli e duroni ai piedi è normale per chiunque. Sicuramente la situazione diventa più grave per coloro che devono indossare scarpe scomode o con suole non adatte. La risoluzione del problema infatti è per prima cosa nel trovare la giusta calzatura.

Una volta fatto ciò, è bene curare i piedi nel modo giusto. Nella grande parte dei casi non è necessario fare grandi acquisti, basterà qualche rimedio naturale segreto. Eliminare calli e duroni diventa facile grazie a questi tre rimedi imbattili e a costo zero.

Il rimedio con pane e aceto

Il primo rimedio per trattare duroni e calli fastidiosi mette insieme mollica di pane e aceto di vino bianco o di mele. Sicuramente un modo inusuale di utilizzare la parte interna del pane.

Pertanto, bisogna immergere nel pane (meglio in fette) in una ciotola con l’aceto fino a che sia imbevuta. La fetta di pane andrà posizionata sulla parte affetta dal callo, ammorbidita prima con un pediluvio e fasciata con della garza. Lasciare agire per 30 minuti. In alternativa si può usare la sola mollica di pane su una parte più ristretta e lasciare agire.

Il rimedio con amido di mais

La maizena o amido di mais è usato come rimedio ma anche come prodotto preventivo per calli e duroni. Usato come della normale polvere per piedi, sulla pianta e in mezzo alle dita, assorbirà l’umidità in eccesso del piede. Questo eviterà screpolature e insieme a qualche goccia di olio essenziale diventerà anche un deodorante.

Il rimedio con olio d’oliva e limone

Una soluzione composta di 2 parti di olio e 2 di succo di limone con aggiunta di bicarbonato di sodio danno vita a una pasta. Applicare nella zona del piede interessata e lasciata agire protetta da una garza. L’olio e il limone agiranno ammorbidendo la pelle e il bicarbonato farà da esfoliante.

Eliminare calli e duroni diventa facile grazie a questi tre rimedi imbattili e a costo zero. Per garantire l’effetto risolutivo, utilizzare anche una pomice da passare sui calli e sulle parti indurite del piede.

