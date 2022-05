Bevanda per eccellenza di ogni risveglio al mattino e protagonista dei pomeriggi trascorsi in compagnia, il caffè non può mancare nelle nostre giornate.

Ottimo non solo al mattino ma anche dopo i pasti, ha un fortissimo valore simbolico. Infatti, pensiamo agli incontri con gli amici o alle riunioni tra parenti. In questi casi si dice sempre “prendiamoci un caffè”, come simbolo di unione e aggregazione tra persone.

C’è chi lo preferisce così com’è, senza aggiungere nulla e chi lo beve dolce aggiungendo dolcificante o zucchero, magari anche con una goccia di latte.

La diatriba tra chi lo predilige amaro e chi, invece, dolce o addirittura dolcissimo, dura da anni e anni e forse non finirà mai. Gli amanti del caffè amaro asseriscono che sia questo il vero caffè e che ogni aggiunta ne rovini irrimediabilmente il sapore. D’altra parte, sono in molti a non riuscire proprio a berlo puro, ma sarebbe comunque il caso di non esagerare con lo zucchero.

Un’alternativa potrebbe essere la stevia, ma non tutti la apprezzano. Tanti pensano anche ad aggiungere qualcosa da sciogliere nella tazzina di caffè, come un quadratino di cioccolato. Stavolta, però, suggeriremo una soluzione diversa per addolcire il caffè, scopriamola subito.

Per addolcire il caffè senza usare lo zucchero basterebbe un cucchiaio di questo ingrediente che quasi tutti abbiamo già in cucina

La nostra soluzione parte dalla moka e non dalla tazzina, come si potrebbe pensare. Basterà riempire il filtro a metà con il classico caffè e lasciare un po’ di spazio al cacao in polvere. È lui l’ingrediente segreto, aggiungiamone un cucchiaio scarso e mettiamo la caffettiera sul fuoco come di consueto.

Ricordiamoci di tenere la fiamma molto bassa e, ancora meglio, di lasciare la moka aperta mentre il caffè sta per uscire.

Inoltre, come già spiegato in un precedente articolo, perché il nostro caffè sia delizioso come al bar dovremo spegnere il fuoco in un preciso momento. Non quando si è riempita del tutto, ma quando il caffè ha raggiunto la metà o poco più della nostra caffettiera. Al contrario, si rischia di renderlo annacquato e poco corposo.

In qualsiasi caso, una volta pronto, non dimentichiamo neppure di girarlo prima di versarlo ai nostri ospiti.

Chi ama fare i dolci avrà quasi sicuramente il cacao in polvere già nella credenza di casa, non dovremo fare altro che usarne un cucchiaio. Non solo conferisce alla bevanda un retrogusto piuttosto dolce, ma neppure profumo è da meno. Una combo perfetta quella tra caffè e cacao, che inebrierà le nostre cucine.

Approfondimento

Svelato finalmente il segreto per avere un caffè della moka intenso come al bar