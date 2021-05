La frenesia del quotidiano, costringe a tenere a mente una enorme quantità di cose da fare. Per ricordare tutte le commissioni, telefonate, faccende domestiche e quant’altro, esistono notes appositi: le To Do List, l’elenco delle cose da fare. Compilare la lista da l’illusoria sensazione di avere tutto sotto controllo. Per poi arrivare a fine giornata e accorgersi che non abbiamo spuntato tutte le voci. Non siamo riusciti andare in lavanderia o a richiamare l’amico oppure non si è concluso il lavoro in ufficio. Perfino quando si compila la lista della spesa, ci si accorge di aver dimenticato qualcosa. Andare a dormire con la sensazione di non essere stati all’altezza dei compiti prefissati, porta ad accumulare stress. La psiche è sottoposta ad un continuo giudizio del sé, uscendone troppo spesso sconfitta. Ecco perché è un grosso errore compilare le liste delle cose da fare.

Come ricordare tutto?

Soffermarsi a riflettere sulla propria vita quotidiana e chiedersi se non ci si è fatto carico di eccessivi impegni, fuori e dentro casa. Imparare a delegare ad altri alcune incombenze. Scremare ulteriormente i compiti quando ci si accorge che qualcosa può essere rinviabile. Pretendere che la casa sia pulita e in ordine tutti i giorni, finendo per far tardi la sera, è deleterio. Si può provare a sostituire questa abitudine con la lettura di un buon libro. Ci si accorgerà di avere dato eccessiva importanza a cose che non lo meritavano, guadagnando serenità. Fare la spesa senza lista è più proficuo, seguendo alcuni accorgimenti. Si devono percorrere tutti i corridoi guardando bene gli scaffali. Farci guidare dall’ordine studiato dagli esperti di marketing sarà utile per individuare subito quello che abbiamo bisogno. Inoltre potrà fornire l’occasione di farsi ispirare da nuovi prodotti.

Andare a dormire sereni

Per diminuire lo stress, concludiamo la giornata con una nuova abitudine. Compilare l’elenco delle cose fatte durante la giornata. Ci si renderà conto di quanto si è stati bravi a fare tutto. Questo donerà nell’immediato un senso di benessere e soddisfazione. Sarà come concepire la vita come un bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto. Ecco spiegato perché è un grosso errore compilare le liste delle cose da fare.