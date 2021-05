Oggi ormai abbiamo tutti in casa un Wi-Fi. Senza internet ci sentiamo quasi persi. Pensiamo allo scorso anno, quando eravamo costretti a rimanere tutti chiusi in casa. Abbiamo sofferto la noia, ma quanto avremmo sofferto senza una connessione internet e senza gli strumenti elettronici che usiamo tutti i giorni?

Insomma, ai tempi d’oggi vivere senza internet non è contemplato. Pensiamo solo al fatto che quando per qualche problema di rete il Wi-Fi non funziona o funziona male entriamo in panico. Anche stare qualche ora senza ci sembra un’eternità.

Purtroppo, spesso combattiamo anche con la connessione lenta o con mancanza di rete in alcune stanze della casa.

Da oggi in poi il Wi-Fi di casa non avrà più problemi di connessione se seguiamo con attenzione questo segreto fenomenale

Molti Wi-Fi non arrivano in tutte le stanze della casa. Questo ci obbliga a risiedere sempre nelle stesse stanze pur di utilizzare internet. O anche di posizionarci fissi accanto al modem.

Spesso però non ci rendiamo conto che il problema non è la lontananza dal modem o il fatto che la rete non arriva in tutte le camere. Spesso il problema è non sapere i segreti che ci aiutano a risolvere questo piccolo problema.

Vediamo perciò come da oggi in poi il Wi-Fi di casa non avrà più problemi di connessione se seguiamo con attenzione questo segreto fenomenale.

Cosa c’è da sapere

Stiamo parlando della posizione del modem. La posizione è importantissima per permetterci di avere la connessione che desideriamo. Spesso pensiamo che qualsiasi posto vada bene. Poi ci lamentiamo se la connessione rimane solo in soggiorno. Il segreto da conoscere è che il modem andrebbe posizionato il più possibile al centro della casa. Solo in questo modo sfrutteremo al meglio tutto il segnale.

È inoltre molto importante cercare di non posizione accanto al router oggetti metallici. Proprio per lo stesso motivo è assolutamente sconsigliato tenerlo in cucina. Potremmo anche acquistare dei ripetitori che ampliando il segnale del modem aiutano ad ottenere un raggio d’azione maggiore, così da poter avere accesso alla nostra connessione anche negli angoli più remoti della nostra casa.

Inoltre, è fondamentale sapere che il modem non va posizionato troppo in basso né tropo in alto. Sarebbe l’ideale cercare di posizionarlo ad una media altezza. In questo modo le sue onde arriveranno un po’ ovunque e la nostra connessione arriverà in tutte le stanze e gli angoli del nostro appartamento.