Il decreto Milleproroghe ha rinviato l’entrata in vigore della lotteria degli scontrini, che sarebbe dovuta partire dal 1° gennaio 2021. Come sappiamo, l’iniziativa, come il cashback, rientra nel progetto di contrasto da parte dallo Stato dell’evasione fiscale. Sembra, inoltre che, almeno per il momento, non vi sarà nessuna partenza di detta iniziativa. La nuova data è strettamente collegata ad un provvedimento previsto entro il 1° febbraio 2021. Ma vediamo, a questo punto, perché è stata rinviata la lotteria degli scontrini.

Accolta la contestazione dei commercianti

Vediamo, a questo punto, di rispondere alla domanda sul perché è stata rinviata la lotteria degli scontrini. Ebbene, a far prorogare a data da destinarsi la discorrendo iniziativa, è stata la contestazione elevata dai commercianti. Infatti, gli stessi, nei mesi scorsi, avevano sollevato la necessità di aggiornare ed adeguare il software dei registratori di cassa telematici.

Contestualmente, inoltre, il Governo ha spostato anche la data per le segnalazioni dei negozianti che non ottemperano alla legge, collegando il codice personale del consumatore con lo scontrino emesso. Senonchè, anche la data per effettuare siffatte segnalazioni è posticipata al 1° marzo 2021. In ogni caso, le estrazioni saranno settimanali, mensili e annuali, mentre il calendario delle estrazioni definito con atto dei Direttori Generali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, con atto del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, definita la data dell’estrazione annuale. Dopodiché, detto calendario delle estrazioni, sarà visibile nell’area pubblica del portale Lotteria e sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Si specifica, infine, che la partecipazione alla lotteria, è limitata ai soli acquisti effettuati con pagamento digitale. Quindi, dati i differimenti in atto, occorrerà attendere per poter partecipare ad una lotteria come quella in commento. Una iniziativa per la prima volta gratuita e su iniziativa dello Stato.