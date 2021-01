Per la creazione di tessuti, ecco come cambia il modo di lavorare a maglia con l’uncinetto tunisino. Ovverosia con una tecnica di lavorazione che, per semplificare, è a metà strada tra la classica lavorazione a maglia e quella tipica all’uncinetto. Nel dettaglio, rispetto al classico lavoro all’uncinetto, il ferro utilizzato per quello tunisino è più lungo. Inoltre, in commercio ci sono ferri per l’uncinetto tunisino che sono rigidi. Così come ci sono pure quelli flessibili con le punte intercambiabili.

Nel dettaglio, la tecnica di lavorazione con l’uncinetto tunisino è strutturata in due fasi, quella di andata e quella di ritorno. Con la prima fase, infatti, sulla riga di lavoro si gettano i punti sull’uncinetto, e poi nella seconda fase, quella di ritorno, i punti vengono chiusi. Il lavoro a maglia con il punto tunisino è ideale per la creazione di coperte e copertine. Ma si possono realizzare pure presine, babbucce, sciarpe, sciarpine, berretti e scialli. Per quello che è un hobby che, come spiegato in questo articolo, fa pure bene alla salute.

Come per l’uncinetto classico, pure per il tunisino in rete ci sono non solo tanti tutorial, ma pure tanti gruppi di lavoro sui social network a partire da Facebook. E questo al fine di condividere le proprie creazioni e, all’occorrenza, pure per imparare i vari punti dell’uncinetto tunisino. Dal punto base a quello traforato, al punto freccia, e passando per il punto rete, il punto maglia rasata ed il punto gobelin.

In più, con l’uncinetto tunisino è possibile pure la lavorazione in tondo. Questo, in particolare, è possibile utilizzando un ferro per l’uncinetto tunisino che è a doppia punta. Ma con entrambe le punte che devono essere rigorosamente della stessa misura. Questo tipo di lavorazione, che in genere è adatta per chi con l’uncinetto tunisino ha già maturato un minimo di esperienza, si possono realizzare splendidi accessori e capi di abbigliamento.