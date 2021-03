Marzo è il mese in cui la natura si risveglia, arriva la primavera e dobbiamo iniziare ad occuparci del nostro orto. Se anche noi siamo stati investiti dalla voglia di piantare qualche verdura nell’orto o sul balcone dobbiamo ascoltare alcuni consigli.

Oggi parleremo del perché dobbiamo seguire questo consiglio prima di piantare i semi nell’orto.

Mai dimenticarsi questo passaggio

Se vogliamo iniziare con la semina vera e propria dobbiamo seguire alcuni consigli. La fretta e l’improvvisazione poco si adattano all’arte del giardinaggio che richiede tempo, dedizione e tecnica.

Se vogliamo piantare dei semi, sia di erbe aromatiche che di fiori oppure ortaggi, dobbiamo assolutamente seguire questo consiglio. Dobbiamo munirci di un germogliatore, preferibilmente a più piani. Poi possiamo sistemare dei batuffoli di cotone naturale e porre i semini sul cotone. In questo modo i semi resteranno divisi e avranno tempo di assorbire l’acqua. Possiamo fare la stessa cosa per i vari piani del germogliatore, magari piantando semi diversi ad ogni piano.

Una volta finita l’operazione possiamo chiudere il nostro attrezzo e periodicamente annaffiarlo. In tre giorni vedremo spuntare i germogli e in cinque i nostri semi saranno pronti per essere messi nella terra.

In questo modo eviteremo di perdere molti semi: sarà più probabile che i semi attecchiscano se li piantiamo già germogliati, quindi si tratta di un passaggio imprescindibile.

Ora possiamo piantare i nostri fiori e le nostre piante preferite, magari dei bei girasoli per decorare la casa, e del prezzemolo per insaporire i piatti.

Abbiamo visto che seguendo questo semplice consiglio sarà molto più facile seminare nell’orto (o in vaso) e avere dei risultati sicuri. Nel caso non si abbia un germogliatore vero e proprio posiamo usare un contenitore di plastica bucherellato.