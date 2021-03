Di sushi se ne parla di continuo. Gli italiani hanno sviluppato una vera e propria passione nei confronti di questa antica arte culinaria giapponese.

In questo articolo abbiamo svelato alcuni segreti per preparare il sushi a casa spendendo pochissimo.

Oggi cambieremo ingredienti e parleremo della sorprendente ricetta del sushi di carne.

Come il sushi, ma con la carne

Tra tutte le varianti del sushi quella più estrema in apparenza può sembrare quella che utilizza la carne al posto del pesce. Si tratta di una variante che farà storcere il naso ai puristi più tradizionalisti, ma che intrigherà la curiosità dei buongustai senza pregiudizi. Possiamo scegliere di realizzare questa ricetta sia per cambiare che nel caso non siamo amanti del pesce crudo.

Tutto ciò di cui avremo bisogno sono gli ingredienti per il sushi, ovvero l’alga nori, il riso, l’aceto di riso, lo zucchero e il sale ed un avocado. Poi dovremo procurarci un filetto di manzo e un petto di pollo. La carne deve essere freschissima e di ottima qualità.

Possiamo ora procedere a creare degli uramaki ripieni di filetto di manzo e dei tempura fatti col pollo al posto dei gamberetti. Proviamo a tagliare il filetto in lunghe striscioline spesse un centimetro. Possiamo inserire il manzo nell’alga nori assieme all’avocado e poi arrotolare come sempre.

Simile cosa facciamo col pollo, che andrà tagliato a bastoncini e poi impanato con della farina di riso. In seguito dovremo friggere il pollo nell’olio bollente. Possiamo completare i nostri rotolini con il pollo fritto e l’avocado o della verdura a scelta.

Creatività e sperimentazione

Ecco la sorprendente ricetta del sushi di carne!

Ora abbiamo i nostri uramaki pronti da servire, o assieme a del classico sushi di pesce oppure come portata di una cena a base di carne.

Come ricordiamo sempre in cucina la creatività non ha nessun limite e la sperimentazione dovrebbe essere la parola d’ordine per innovare la cucina, anche quella casalinga.