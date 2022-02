Come decorare e guarnire una torta al cioccolato fatta in casa con queste colorate preparazioni alla frutta facili da realizzare

Quando pensiamo a un qualunque dolce, ci sono molte probabilità che la torta al cioccolato possa essere tra i primi posti nella nostra lista immaginaria. Si tratta, infatti, di una preparazione veloce e dall’effetto assicurato, che stuzzica il palato di grandi e bambini. Spesso, in cucina, con una facile preparazione riusciamo a deliziare i nostri ospiti con un dolce semplice e goloso. Ciononostante, pur realizzando torte al cioccolato con profumati ripieni, potremmo andare alla ricerca di decorazioni per guarnirle al meglio e sorprendere gli ospiti. Nella maggior parte delle preparazioni, infatti, adoperiamo lo zucchero a velo o, in alternativa, delicate creme da spalmare direttamente sulla torta.

Tuttavia, se in casa abbiamo della frutta di stagione, potremmo realizzare in anticipo delle facili preparazioni ideali per donare colore e sapore alla torta al cioccolato. Pertanto, andiamo a vedere come decorare e guarnire una torta al cioccolato con un pizzico di fantasia e la dolce frutta di stagione.

Dolce confettura

In questo articolo, dunque, andremo a proporre due colorate e gustose ricette.

Andiamo a vedere gli ingredienti e la preparazione per realizzare 2 vasetti da 250 ml di confettura alle pere:

1 kg di pere;

una mela;

2 cucchiai di cacao amaro in polvere;

30 g di mandorle tritate;

1 bicchierino di liquore strega;

180 g di zucchero di canna.

Sbucciamo la frutta, privandola del torsolo e dividendola a fettine piccole. Mettiamo le fettine in una casseruola antiaderente, aggiungiamo lo zucchero e cominciamo a mescolare. Lasciamo macerare la frutta per circa 1 ora.

Trascorso il tempo, tritiamo la frutta realizzando una purea. Mescoliamo con una frusta a mano e uniamo alla purea il cacao setacciato. Quando avremo ottenuto un composto omogeneo, lo trasferiamo nella casseruola in cui abbiamo precedentemente macerato la frutta. Cuociamo a fuoco basso per circa 40 minuti, mescolando di tanto in tanto. Uniamo il liquore, le mandorle e lasciamo addensare gli ingredienti. In ultimo, trasferiamo la confettura nei vasetti e chiudiamo ermeticamente.

Come decorare e guarnire una torta al cioccolato fatta in casa con queste colorate preparazioni alla frutta facili da realizzare

La seconda ricetta, che andremo a preparare, sarà a base di clementine. Andiamo a vedere gli ingredienti e la preparazione per un vasetto da 500 ml:

5 clementine non trattate;

90 g di aceto bianco;

360 g di zucchero;

1 stecca di cannella;

2 bacche di ginepro;

una foglia di alloro.

Laviamo le clementine e bucherelliamole delicatamente con uno stecchino, realizzando circa una decina di fori. Immergiamole, ora, in una casseruola colma d’acqua, portiamole a ebollizione sul fuoco e lasciamole cuocere per circa 15 minuti. Intanto, prepariamo uno sciroppo. In una casseruola, che possa contenere tutte le clementine, sciogliamo lo zucchero con 90 ml d’acqua. Uniamo l’aceto, le bacche di ginepro, l’alloro e cuociamo per circa 15 minuti. Infine, trasferiamo le clementine nel vasetto con lo sciroppo e lo chiudiamo ermeticamente.

In quest’ultimo caso, potremmo usare lo sciroppo di clementine come guarnizione della torta al cioccolato. Inoltre, potremmo tagliare le clementine a spicchi e usarle come decorazione finale. In questo modo, riusciremo a dare una nota acida e colorata alla torta al cioccolato.

