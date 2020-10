Perché avere talento non è così importante per avere successo

Spesso ci demoralizziamo davanti ai nostri sogni. Questi sembrano irraggiungibili e pensiamo di non avere abbastanza talento per realizzarli. Fortunatamente, però, il talento non è tutto. Anzi, spesso chi è talentuoso rischia di essere frenato e non raggiungere i suoi obiettivi. Ecco perché avere talento non così importante per avere successo.

Il talento a volte è un peso

Certo, tutto vorremmo poter prendere in mano una matita e disegnare come Leonardo da Vinci. Questa fortuna è riservata a pochi, ma non vuol dire che solo loro potranno raggiungere tali livelli di maestria. Anzi, potrebbero perfino restare indietro.

Il talento, infatti, è una medaglia a due facce. Se da una parte ci dà un vantaggio alla partenza, spesso impigrisce e ci abitua a fare solo ciò che ci risulta facile. Si rischia, inoltre, di collegare l’idea che una cosa può essere fatta solo se non fatichiamo a portarla a termine.

Chi ha un talento naturale, quindi, rischia di frenarsi da solo quando il gioco di fa duro e non bastano più le doti innate. L’idea di dover lavorare duro per avere successo spesso spaventa chi ha talento perché pensa di non essere in grado o di non essere abbastanza bravo. In realtà, però, ogni cosa costa fatica e sacrifici e non riuscire al primo colpo non significa non essere capaci.

Il vero segreto

Il segreto sta, infatti, proprio nel duro lavoro e nella ripetizione. Come teorizzato dal sociologo Malcom Gladwell, per diventare esperti di qualcosa servono 10.000 ore di esercizio. Queste sono convertibili in anni e anni di duro lavoro, tentativi, fallimenti e inarrestabile forza di volontà. Ovviamente non sono necessarie sempre 10.000 ore per fare qualcosa.

Il segreto del successo, però, sta nell’essere pronti a dedicare molto del nostro tempo ai nostri sogni. È solo con la ripetizione, lo studio e la passione, infatti, che possiamo farli avverare. Il talento, magari legato alla fortuna, può aiutarci, quindi, a fare dei passi più ampi mentre avanziamo, ma non ci porterà alla meta.

Le capacità innate sono molto meno importanti della forza di volontà e della costanza. È, quindi, importante non arrendersi, imparare a fallire e rialzarsi sempre finché non saremo arrivati a destinazione.