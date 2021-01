I consigli delle nonne andrebbero sempre ascoltati. Si sta parlando di persone che non solo ci amano, ma che hanno anche un’esperienza ben più ampia della nostra. Seguire le loro direttive potrebbe essere utile e producente. Oggi parliamo del loro pensiero sui portafortuna. Si sa quanto nelle vecchie generazioni attirare la buona sorte fosse importante. E secondo molti, questa può essere trattenuta nelle case attraverso oggetti e simboli. Dunque, vediamo un portafortuna da avere nella propria casa seguendo il consiglio delle nonne.

La sorte nella storia

La fortuna ha da sempre avuto un forte impatto sulla società. Basti pensare che già nell’antichità, nella Grecia e nella Roma antica, attirare la buona sorte fosse una sorta di scopo principale nelle vite di molti. E, con il passare dei millenni, questa cosa non è cambiata, tanto che la fortuna è stata coinvolta in studi e materie. Ad esempio, pensiamo alla numerologia o ai testi di Dante, Boccaccio e Ariosto. Insomma, la sorte è stata importante anche per le grandi menti della storia. E lo stesso è valso per tantissime generazioni, che hanno lasciato a noi alcuni validi consigli per attrarla, come quello di cui stiamo parlando oggi. Infatti, la direttiva delle nonne è quella di avere sempre delle monete di colore giallo nelle nostre case.

Monete gialle, ecco perché portano fortuna

C’è un portafortuna in particolare che secondo le vecchie generazioni non dovrebbe mancare in nessuna casa. Stiamo parlando appunto delle monete gialle. Il colore di questo oggetto è simbolo di prosperità, ricchezza e benessere futuro. Per questa ragione, se si hanno delle monete gialle, anche di un’altra valuta o rovinate, è bene tenerle nel proprio appartamento e conservarle con gelosia. Il luogo che secondo le nonne le aiuta a sprigionare tutto il loro potere è il davanzale della finestra. Secondo la leggenda, infatti, la luce lunare colpirebbe le monete, aumentando così la loro capacità di portafortuna. Altro consiglio delle nonne è quello di mantenere le monete al sicuro, nascondendole in un posto che solo noi conosciamo.

