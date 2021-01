Quando si parla di cani, spesso si dice: “Certo che gli manca solo la parola”. Questo è in parte vero, ma i nostri amici a quattro zampe hanno il loro linguaggio. La famiglia umana deve solo imparare a decifrarlo per poter capire tutto ciò che il cane tenta di comunicargli. Il modo di esprimersi del nostro amico peloso è racchiuso in alcuni semplici gesti. Basterà apprenderli per creare una connessione illimitata con il proprio Fido. Perciò, cerchiamo di spiegare il linguaggio in codice dei cani che i padroni dovrebbero conoscere, soprattutto quando si trova di fronte ai suoi simili, in modo tale da sapere come comportarsi.

La postura che il cane assume quando ne incontra un altro

Quando si porta il proprio cane a spasso, è molto comune incontrarne un altro. In questo caso, bisognerà osservare la postura che il nostro amico a quattro zampe assumerà. Se si protrarrà in avanti con il pelo eretto, sarà decisamente il caso di allontanarlo. Infatti, in questo modo, Fido sta assumendo una posizione dominante verso l’altro cane e non è detto che, di lì a breve, non inizieranno ad azzuffarsi. Si potrà stare tranquilli, invece, se il proprio cane porterà il peso all’indietro con le orecchie basse. In quel caso sta studiando il suo nuovo amico ponendosi in un atteggiamento di gioco e sottomissione.

Cosa fare quando il cucciolo si sente insicuro di fronte a un suo simile

Sono due gli atteggiamenti che il nostro cane adotterà quando si troverà dinanzi a un altro cane che lo spaventa. Infatti, potrebbe girare immediatamente la testa, per sottolineare che non cerca la sfida. In questo caso, dovremo stargli vicino, accarezzandolo e facendogli sentire la nostra vicinanza. Altra azione che potrebbe compiere è quella di leccarsi il naso, agitando la coda. In questo caso, dovremo avvicinarci a lui con lentezza, guardandolo per pochi secondi con dolcezza negli occhi, per poi tornare in posizione eretta.

Perciò, ecco il linguaggio in codice dei cani che i padroni dovrebbero conoscere.

Approfondimento

Ecco svelato perché i cani addrizzano le orecchie