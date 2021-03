I cani sono degli animali fantastici, sono affezionati all’uomo, ma mostrano un piccolo difetto che ci sconcerta. A volte capita che parliamo al nostro cane e questi non sembra affatto interessato a quello che gli diciamo. Così che ci chiediamo perché a volte i cani fanno orecchie da mercante a quello che diciamo loro.

Un comportamento strano

Qualche volta si ha l’impressione che il nostro cane sia diventato sordo. Gli diciamo “Vieni qui” e si gira da un’altra parte. In passeggiata è l’ora di tornare a casa e lui se ne va attirato da qualcosa, senza sentire la nostra richiesta o se al guinzaglio ci tira di brutto.

L’adolescenza del cane

Questo tipo di comportamento avviene soprattutto nel periodo dell’adolescenza del cane e nella sua vecchiaia. Una ricerca dell’Università di Newcastle mostra come il cane quando comincia la sua pubertà subisce una specie di sconvolgimento emotivo. In questo periodo diventano sordi alle cose gli diciamo e sono piuttosto concentrati sui loro interessi.

I ricercatori hanno notato che si comportano proprio come degli adolescenti capricciosi. Ascoltano ciò che gli si dice, ma non lo fanno. Una specie di momentaneo rigetto dell’autorità.

Il momento della vecchiaia

Lo stesso comportamento di sordità si ritrova proprio all’inizio della senescenza. In questo periodo il cane comincia di nuovo a diventare meno interessato alle cose che dice l’uomo. È un fatto che è presente negli umani, ma da poco scoperto anche nei cani. Viene chiamato “effetto positivo”, perché si tende a ricordare e a prestare attenzione solo agli aspetti positivi della vita, non a quelli negativi. Anche in questo periodo il cane si mostra disinteressato.

Perché a volte i cani fanno orecchie da mercante a quello che diciamo loro

Nell’adolescenza era attirato da nuove sensazioni e all’inizio della vecchiaia come per dire “lasciatemi un po’ tranquillo”. Ma a parte questi brevi periodi di transizione il nostro amico a 4 zampe ritornerà ad ascoltarci e a esprimerci tutto il suo affetto.

Se il nostro cane è nervoso o depresso ecco ciò che fa per lui.