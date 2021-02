Vogliamo tanto bene al cane e gli siamo talmente affezionati che a volte non sappiamo come scegliere un regalo che possa renderlo felice. Con il nostro consiglio scopriremo che questo è lo straordinario regalo che renderà sereno e felice anche il cane più nervoso.

Anche se un cane è nervoso

Non tutti i cani riescono a trovare un giusto equilibrio vivendo in famiglia. Ce ne sono di alcuni che vi si adattano abbastanza bene, ma altri che incontrano alcune difficoltà. Molto dipende anche dal rapporto che si riesce ad instaurare col nostro amico a 4 zampe.

Le cose dipendono anche dal tipo di cane che si è scelto di accudire. Se ad esempio siamo delle persone che amano molto stare a case e abbiamo un cane a cui piace molto il movimento, è chiaro che il nostro cane ne soffrirà, così da diventare nervoso o depresso. E’ il caso del Siberian Husky, del Pastore Tedesco e altri.

Un amico da salotto

Se, invece, al contrario amiamo la vita all’aria aperta, correre e passeggiare per i parchi e ci portiamo al seguito il nostro cane che ha tendenze piuttosto da salotto e poltrona, presto avremo un cane stressato se non depresso. E’ il caso del Pechinese o del Volpino italiano.

Questo è lo straordinario regalo che renderà sereno e felice anche il cane più nervoso

Se a casa abbiamo un cane stressato non ci resta che fargli un grande regalo così da fargli ritrovare il buon umore.

Uno studio dell’Università di Glasgow in Inghilterra mostra come la musica classica faccia molto bene ai cani che presentano varie forme di stress. Si è notato che il pezzo in particolare che influenza in modo benefico il cane sono “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi.

Ascoltando questa musica il suo battito cardiaco si regolarizza e il comportamento diventa più tranquillo. Inoltre il cane si abitua presto a questo tipo di musica e l’ascolta volentieri, perché sente che gli fa bene. Un regalo semplice che ridona serenità e allontana lo stress sia al cane sia a noi.

Un interessantissimo articolo assolutamente da leggere è sul perché i cani quando si accoppiano restano attaccati.