Si potrebbe essere nel gruppo di coloro che hanno più del 60% di possibilità di vivere più a lungo e di avere delle aspettative di vita più confortanti rispetto ad altri. Una ricerca ci indica che non è una favola, ma è del tutto vero avere oltre il 60% di riduzione del rischio di morte assumendo questi 2 semplici alimenti.

Lo studio lungo 5 anni

Una ricerca condotta in Giappone dalla Kyushu University in Fukuoka, su 5.000 persone e per un periodo di 5 anni ha dato dei risultati incredibili. Le persone che soffrono di diabete e bevono tè verde e caffè hanno più del 60% di possibilità di allontanare la morte per qualsiasi motivo essa possa giungere. I ricercatori hanno osservato che Il rischio di morte si allontana in proporzione alla quantità di tè e di caffè assunta.

Quante tazze di tè o di caffè?

Infatti sembra che bere una tazza di tè verde al giorno riduca il rischio di morte del 15%. Invece 2 o 3 tazze aumentano la possibilità di vita del 27%. Con più di 4 tazze la possibilità di morte scende del 40%.

Per chi beve 1 tazza di caffè il rischio di morte scende al 19%, e con 2 o più tazze del 41%.

Quante tazze e di caffè e di tè?

Per chi beve invece nella giornata sia il caffè che il tè verde, se si assumono 2 caffè e 2 tazze di tè la possibilità di morte recede del 51%. Percentuale che sale al 58% se si bevono 4 tazze di tè verde e 1 di caffè; e infine per chi beve 4 tazze di tè e 2 di caffè il rischio di morte per qualsiasi tipo di causa si allontana del 63%.

Oltre il 60% di riduzione del rischio di morte assumendo questi 2 semplici alimenti

Sono dei risultati davvero notevoli che confermano le proprietà di queste due bevande grazie all’azione dei polifenoli e degli antiossidanti che posseggono.

Per noi italiani che siamo abituati piuttosto a preferire il caffè, introdurre 1 o 2 tazze di tè verde, potrebbe rivelarsi molto salutare. Anche perché fra le sue qualità c’è quella di far dimagrire.