Pasta e riso al burro sono due piatti particolarmente amati dai nostri bambini. Semplici, veloci, economici e pronti per ogni occasione. Anche con una spolverata di formaggio grattugiato. Ma, come rendere speciale una semplice pasta al burro, se vogliamo darle un tocco in più? Ecco qualche consiglio dei nostri Esperti di cucina, che si sono avvalsi dei suggerimenti di amici del settore.

Un trucco fatto con l’acqua di cottura

Diciamoci la verità: prima che ci svelassero questo trucco, ignoravamo come rendere speciale una semplice pasta al burro. Al massimo, mettevamo della panna o aumentavamo la dose di parmigiano. Invece, ecco il passaggio in grado di fare la differenza:

scoliamo la pasta bella al dente, calcolando in un paio di minuti circa, l’anticipo della levata dal fornello;

conserviamo mezzo bicchiere di acqua di cottura;

sciogliamo il burro dentro di essa, aggiungendo quindi il grattugiato, ed eventualmente un po’ di pepe;

amalgamiamo bene il tutto, in modo da formare una vera e propria crema;

se rimane liquida è un bene, perché dobbiamo poi far saltare in padella la pasta proprio con questo sugo.

Una piccola, ma gustosa aggiunta è la salvia. Non male anche l’idea del prezzemolo fresco tritato.

Spaghetti col burro di montagna

Se utilizziamo il burro come unico ingrediente, a parte il formaggio grattugiato, a fare la differenza nel gusto è anche l’utilizzo del burro di malga, o di montagna. Se abbiamo la possibilità di recarci dagli allevatori, o negli spacci delle località montane, approfittiamo per fare spesa di burro. Abbiamo provato personalmente un piatto di spaghetti col burro di malga, il pepe e il parmigiano. Una vera e propria delizia, preparata in pochi minuti e in maniera semplicissima!

La pasta col burro di bufala

Se vogliamo creare un piatto di pasta al burro originale e delizioso, potremmo anche pensare di utilizzare il burro di bufala. Dall’aroma assolutamente delicato, col gusto leggero, che ricorda il latte, è un po’ più dolce di quello tradizionale. Per assaggiare un piatto davvero eccezionale, allora consigliamo ai nostri Lettori di preparare della pasta lunga con burro di bufala e alici. Un vero e proprio paradiso del palato!

Come rendere speciale una semplice pasta al burro

