Siamo quasi arrivati a Carnevale ed è il momento di riaprire il libro delle ricette. In questo periodo, infatti, sono i dolci a farla da padrone. I più gettonati sono i bomboloni, i frati fritti, le zeppole e le intramontabili chiacchiere. Oggi parleremo proprio di queste ultime e scopriremo che per preparare chiacchiere friabili e stracolme di bolle non ci serviranno nemmeno burro e latte. Useremo al loro posto un insospettabile prodotto, che usiamo in casa e che le renderà buone come quelle dei pasticceri. Indossiamo il grembiule e prepariamoci, perché questa ricetta ci farà letteralmente impazzire.

Gli ingredienti per le chiacchiere di Carnevale

Le chiacchiere sono uno dei dolci più amati del Carnevale. Si preparano con ingredienti molto comuni e non richiedono particolari abilità ai fornelli. Il segreto, per averle buone come quelle della pasticceria, è tutto nella scelta degli ingredienti.

Dunque, per preparare 6 porzioni di chiacchiere ci serviranno:

500 g di farina 00;

50 g di zucchero;

3 uova;

1 scorza di limone;

mezzo bicchiere di rhum;

3 g di lievito per dolci;

olio di semi per friggere;

zucchero a velo.

Questo è quello che ci servirà per preparare delle buonissime chiacchiere. Per avere un impasto degno di uno chef, però, dobbiamo aggiungere un ingrediente segreto: 3 g di bicarbonato. Sarà proprio il bicarbonato a rendere l’impasto friabile e a creare le bolle che tanto amiamo.

Per preparare chiacchiere friabili e stracolme di bolle come in pasticceria non servono burro e latte ma questo ingrediente segreto che usiamo sempre in casa

Ora che abbiamo scoperto che il bicarbonato è il nostro ingrediente speciale, possiamo iniziare a cucinare. Prendiamo una comune spianatoia da cucina e ricopriamola con la farina, il lievito e il bicarbonato. Creiamo uno spazio nella farina e rompiamo dentro le 3 uova. Aggiungiamo lo zucchero, il limone e il rhum.

Adesso iniziamo a mischiare gli ingredienti, incorporando piano piano la farina. Continuiamo a impastare fino a quando non avremo ottenuto una palla senza buchi o grumi. Ricopriamo la palla con della pellicola e facciamola riposare per circa 15-20 minuti.

Trascorso questo tempo, prendiamo l’impasto e stendiamolo con un mattarello. Prendiamo un tagliapasta dentellato e iniziamo a formare le nostre chiacchiere. Il consiglio è quello di non ritagliare parti troppo grandi e spesse. Altrimenti faremo fatica a friggerle in maniera omogenea.

Adesso non ci resta che far riscaldare l’olio di semi in padella e iniziare a friggere le nostre chiacchiere. Basteranno pochi secondi per lato. Facciamo attenzione a non bruciarle e, non appena sono dorate, passiamole nella carta assorbente per togliere l’olio. Una spruzzata di zucchero a velo e possiamo servire.

