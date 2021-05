L’aspetto più strano per i mercati azionari è quando si analizzano i fondamentali di alcune società e si riscontra una forte sottovalutazione dei prezzi rispetto alle stime di fair value. In questi casi i dubbi sono legittimi: come mai il mercato che tutto monitora e tutto controlla e tutto spiega, non si accorge di questa anomalia?

Una scuola di pensiero afferma che i grafici hanno quasi sempre ragione e se i prezzi vanno al rialzo o al ribasso, nonostante i bilanci degli ultimi anni “dicano diversamente”, un motivo ci sarà.

Proprio per questa constatazione, il nostro Ufficio Studi, preferisce esprimere raccomandazioni di acquisto sui titoli sottovalutati e in tendenza rialzista, e di vendita, sui titoli sopravvalutati e in tendenza ribassista.

Dopo mesi di prezzi che si muovevano in modo opposto al fair value, oggi segnaliamo un forte segnale rialzista per Iervolino Entertainment con una sottovalutazione davvero straordinaria rispetto dei prezzi correnti.

Il titolo (MIL:IE) ha chiuso la seduta di contrattazione del 21 maggio al prezzo di 3,53 euro, in ribasso dell’1,40% rispetto alla seduta precedente. In questo momento il prezzo sale del 7,65% e si porta a 3,80 euro per azione.

Da inizio anno, Iervolino Entertainment ha segnato il minimo a 2,98 ed il massimo a 4,37. Cosa attendere da ora in poi?

Procediamo per gradi.

Analisi sommaria di bilancio

La società che capitalizza in Borsa circa 123,6 milioni di euro produce e distribuisce film in tutto il Mondo.

I margini di profitto (16,1%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (25,3%).

Le raccomandazioni degli altri analisti (2 giudizi) stimano un prezzo obiettivo a 5,20. I nostri calcoli invece, portano ad un fair value superiore ai 10 euro per azione.

Forte segnale rialzista per Iervolino Entertainment con una sottovalutazione davvero straordinaria rispetto ai prezzi correnti

Come regolarsi dopo questa forte esplosione di momentum come quella odierna?

La nostra strategia di investimento

Comprare il titolo a mercato con stop loss di lungo termine a 3,43. Primo supporto di breve termine a 3,48. Obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 4,29 e poi 4,59.

Si procederà per step.