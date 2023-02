5 feste di Carnevale in Emilia Romagna da non perdere e cosa vedere dov’è nato Gianni Morandi

Ci sono mesi dell’anno in cui si susseguono vari eventi. In Italia nel periodo del Carnevale sono tante le iniziative a cui partecipare. Ad esempio in Emilia Romagna ci sono belle feste storiche che adesso scopriremo. Possiamo approfittarne anche per fare un salto nel paese natale di Gianni Morandi.

Sappiamo che ogni Regione italiana possiede ricchezze paesaggistiche, artistiche e culturali meravigliose. Se vogliamo approfittare della festa di Carnevale per recarci in qualche bella località, in Emilia Romagna avremo l’imbarazzo della scelta. Sono tante le iniziative interessanti e divertenti a cui poter partecipare. Ci sono tante città e piccoli centri che ci aspettano, tra cui Cento, vicino Ferrara. Si possono ammirare la Rocca, i portici e le opere d’arte della Pinacoteca. Il Carnevale che qui si svolge è gemellato addirittura con quello di Rio de Janeiro.

Ci sono 5 associazioni che si occupano della preparazione e della sfilata dei bellissimi carri allegorici a cui assistere ogni domenica di febbraio. Il 5 marzo di quest’anno, infine, si proclamerà il vincitore.

5 feste di Carnevale in Emilia Romagna per divertirsi con la famiglia

Il Carnevale di Cento attrae anche per gli eventi collaterali, come concerti di cantanti famosi, iniziative culturali e degustazioni enogastronomiche. Gli appassionati di auto non si perderanno la sfilata delle Lamborghini il 19 febbraio o delle Alfa Romeo il 5 marzo.

A proposito di auto a Imola, vicino Bologna, famosa per l’autodromo Ferrari, il 19 febbraio si terrà il Carnevale dei Fantaveicoli. Questa manifestazione ha vari intenti, soprattutto quello di divertire e sensibilizzare sull’ecosostenibilità. Infatti i partecipanti devono costruire dei veicoli strani e fantasiosi con materiali di ogni tipo, preferibilmente riciclato. La sfilata partirà dallo storico circuito di Formula 1 fino ad arrivare al centro storico di Imola.

A Comacchio sempre il 19 febbraio si potrà assistere alla sfilata delle barche allegoriche, mentre a San Giovanni in Persiceto vicino Bologna ci saranno la sfilata dei carri e intrattenimento per i bambini. La particolarità del Carnevale persicetano consiste negli “spilli” o trasformazioni. I carri, infatti, a un certo punto cambiano aspetto e svelano il significato dell’allegoria con un breve spettacolo.

Scopriamo cosa vedere dov’è nato Gianni Morandi

Queste 5 feste di Carnevale in Emilia Romagna possono essere l’occasione per scoprire tante località italiane.

Restando nel territorio bolognese sarebbe bello visitare anche Monghidoro, un tempo chiamato Scaricalasino. Questo piccolo paese è famoso perché vi è nato Gianni Morandi. Ci troveremo a circa 840 metri s.l.m. e respireremo un’aria buona guardando il paesaggio circostante. Si trova vicino l’Alpe che raggiunge i 1.200 metri. Nel territorio si possono fare camminate ed escursioni anche in mountain bike. A Monghidoro si può visitare il bel chiostro degli Olivetani del Cinquecento, con al centro la cisterna. È interessante pure il Museo della civiltà contadina. Al suo interno vedremo gli antichi strumenti degli artigiani e dei lavoratori dei campi. Curiosamente nel museo si trova un piccolo mulino in pietra funzionante.

Monghidoro nel Medioevo aveva un suo castello. Si ricorda tramite una stele nel parco pubblico del Castellaccio dove probabilmente sorgeva. Qui si possono portare i bambini a giocare e fare delle camminate.